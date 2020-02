La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/feb/2020 4 de Febrero de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BAJADA DEFECTUOSA "¿Para cuando el arreglo de la bajada a Panamericana de ruta 6 (barrio San Felipe)? Un día alguien va a tener un accidente y ahí esperemos no lamentarnos. Yo siempre salgo del barrio Dalmine y cruzo ese puente para bajar a Panamericana. Ya rompi amortiguadores. Le ponen arena con un poco de ese asfalto en frio", muestra Elisabeth. SEMÁFOROS QUE FALLAN "Otra vez los semáforos de Av. 6 de Julio no funcionan. Hace varios días que se torna peligroso el cruce de la gran esquina que une la avenida de acceso al puerto con Namuncurá, Dasso, Colectora Yaquemé y Gandhi. Pido que esté Dirección de Tránsito en horas pico", muestra Carla. UN POCO DE LIMPIEZA AHÍ "Parte del estado en que se encuentra hace semanas la plaza del Barrio La Argentina, una vergüenza", escribe Natalia. #QuejaVecinal barrio Las Lomadas, Los Cardales, ramas secas y bolsas de pasto sin juntar, hace meses que no pasa el recolector. La gran cantidad de ramas secas es también una peligrosa carga de fuego, ante el riesgo de que alguien arroje una colilla en los pastos. pic.twitter.com/AhBSXRLc6Z — Daniel Trila (@dantrila) February 4, 2020 #QuejaVecinal semáforos de Av. 6 de Julio y Dasso anoche otra vez descompuesto titilando en amarillo pic.twitter.com/BIfAp3Z4sE — Daniel Trila (@dantrila) February 1, 2020 #QuejaVecinal otra piedra suelta, esta vez en Colectora Sur altura YPF lado barrio Siderca Celeste #Campana, el cordón central tiene un tramo de 1,50mts suelto que se mueve según de donde lo pisan los vehículos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/UMCpzoAzbf — Daniel Trila (@dantrila) February 1, 2020

