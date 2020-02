La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/feb/2020 Efemérides del día de la fecha: 4 de febrero







DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), este día tiene el propósito de aumentar la conciencia sobre la importancia de la prevención y el control de esta enfermedad. Bajo el lema "Yo soy y voy a" las organizaciones pretenden que cada vez más personas puedan tener una mejora en el acceso al diagnóstico para poder detectar el cáncer en etapas tempranas como también recibir cuidados paliativos y tratamientos adecuados con el fin de reducir el impacto del cáncer a nivel mundial. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el cáncer es la segunda causa de muerte en América al provocar 1,3 millones de defunciones en el año 2018; asimismo, la OPS estima que los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en las mujeres son el cáncer de mama (25,2%), de pulmón (8,5%) y colorrectal (8,2%) mientras que en los hombres es frecuente el diagnóstico de cáncer de próstata (21,7 %), de pulmón (9,5%) y colorrectal (8%). A nivel nacional fallecen 60.000 personas al año por tumores malignos y cada año se detectan 100.000 casos nuevos de cáncer. La OMS estima que aproximadamente el 40% de todos los casos de cáncer pueden prevenirse evitando el consumo abusivo de alcohol, el tabaco y demás drogas como también reduciendo la exposición al sol; a la vez incentiva la alimentación sana y la actividad física diaria. Aun así, cabe agregar que la genética y la edad son factores de riesgo no modificables que propician la enfermedad.



BOCA JUNIORS INICIA SU PRIMERA GIRA POR EUROPA Al tanto de la impronta que la selección uruguaya había dejado en Europa luego de consagrarse campeón olímpico en los Juegos Olímpicos París 1924, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) planeó llevar a uno de los tantos equipos nacionales al "Viejo Continente" para demostrar el potencial y la destreza argentina en el fútbol. Titubeos y negativas se sucederían hasta que la dirigencia boquense tomó la iniciativa e incorporando en su plantel al delantero "quemero" Cesáreo Onzari, el mediocampista de "El Bicho" Luis Vaccaro, el arquero "canalla" Octavio Díaz, el zaguero de Tiro Federal Roberto Cochrane y el delantero de El Porvenir Manuel Seoane partió en un caluroso día del año 1925 desde Dársena Sur a la lejana Europa: "los alrededores de Dársena Sur se vieron ocupados por una multitud […] Volaron los sombreros por el aire y los pañuelos en señal de despedida" documentó el diario "La Nación." Al llegar a España el club debutó contra Real Celta de Vigo con una victoria 3 a 1, con dos goles de Antonio Cerroti y uno de Onzari, pero la alegría inicial se diluyó cuando en el segundo partido el equipo español invirtió el resultado y venció a los "xeneizes". No obstante, Boca retornó a la victoria rápidamente imponiéndose 2 a 1 contra el Atlético Madrid con goles de Cerroti y Antraygues, 1 a 0 contra el Real Madrid con gol de Carmelo Pozzo y 7 a 0 ante el conjunto alemán Spielvereinigung con 2 tantos de Cerroti y Pozzo y uno por parte de Garasini, Onzari y Tarasconi. Una curiosidad de la gira es que estaba estipulado partir desde España a Francia pero como los franceses se enteraron de las dos derrotas consecutivas de los "xeneizes" ante Real Unión de Irún y el Athletic de Bilbao, suspendieron sus partidos y desviaron a Boca hacia Alemania donde triunfó y provocó el arrepentimiento de los galos que concedieron jugar un partido que terminaron perdiendo 4 a 2; por otra parte, de esta gira inició la leyenda del Jugador Nº12 con Victorio "Toto" Caffarena, un hincha que había decidido acompañar a su equipo desempeñándose ad honorem como masajista y utilero, que era llamado por el plantel el Jugador Nº 12. Debido a su gran desempeño en la gira con sus 15 victorias, 1 empate y 3 derrotas la AFA consagró al Club Campeón de Honor. SE CREA "FACEBOOK" Un día como hoy en el año 2004, estudiantes de la universidad de Harvard creaban la red social "Facebook." Creada por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes, y Andrew McCollum, "The Facebook" tenía el propósito de ser un directorio online para los alumnos de la universidad en el que pudieran conversar y compartir sus gustos. "Cuando lo lanzamos esperábamos llegar a 400 o 500 personas así que quién sabe que tan lejos podemos llegar […] Tal vez podemos hacer algo cool" había dicho Zuckerberg sin esperar que a las 24 horas de su lanzamiento 1200 estudiantes ya tendrían hecho su perfil y que, en un mes, la red social se extendió a la Universidad de Stanford, Yale y Columbia. Para el año 2012 el número de usuarios se elevó a 1000 millones y actualmente el número supera los 2.320 millones de usuarios.





