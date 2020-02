La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/feb/2020 Modo vacaciones: si estás por viajar, tomá nota







Para poder descansar en las vacaciones, es necesario tener en cuenta la salud de cada viajero para estar tranquilos y organizados. Conocé las recomendaciones del Dr. Cristian Dellepiane del Hospital Universitario Austral. Si tenés pensado viajar a algún destino en tus vacaciones, es importante que conozcas los cuidados a tener en cuenta para poder descansar sin sobresaltos. Se pueden prevenir enfermedades, evitar complicaciones por el calor o armar un botiquín con todo lo necesario. El Dr. Cristian Dellepiane, responsable académico de la Residencia en Medicina Familiar del Hospital Universitario Austral y docente de Atención Médica Primaria de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, explicó que "antes de viajar es fundamental informarnos sobre el lugar, su clima en la época que viajamos, si cuenta con servicios médicos, si se puede tomar el agua del lugar, si hay alguna enfermedad propia, etc.". Se debe tener en cuenta, además, la salud de todas las personas que viajan. "Las vacaciones son una buena ocasión para visitar al médico de cabecera, actualizar las vacunas obligatorias del calendario y hacer todas las preguntas necesarias", detalló el especialista. Estar prevenidos Si alguno de los viajeros tiene una enfermedad o está realizando un tratamiento, el Dr. Dellepiane explicó que en esos casos "es indispensable conocer la opinión del médico en cuanto a la seguridad del viaje, y si toma medicamentos hay que asegurarse llevar la cantidad necesaria para todo el viaje. En este sentido, lo mejor es que los medicamentos estén en sus envases originales y tener una lista con el detalle de lo que se toma y el teléfono de contacto del médico de cabecera". El doctor detalló las recomendaciones para armar un botiquín básico: - Repelente para insectos (con DEET). - Alcohol en gel. - Pomada antibiótica y antimicótica. - Gasas estériles. - Bandas adhesivas. - Termómetro. - Medicamentos (antifebriles, analgésicos, antidiarreicos). - Sales de rehidratación oral (para el tratamiento de la diarrea del viajero). En cuanto a los más chicos, el especialista remarcó que las enfermedades gastrointestinales suelen ser más graves en lactantes y niños pequeños, ya que son más vulnerables a la deshidratación. Es importante también prevenir enfermedades transmitidas por el agua o los alimentos. "Las enfermedades gastrointestinales suelen ser más graves en lactantes y niños pequeños, ya que son más vulnerables a la deshidratación", aseguró el especialista. Y enumeró consejos a tener en cuenta: - Lavarse frecuentemente las manos, en especial antes de las comidas y luego de ir al baño. - Beber sólo agua segura (envasada) y no consumir hielo. - Utilizar agua segura para preparar alimentos o lavarse los dientes. - Consumir alimentos bien cocidos y preferentemente calientes y no ingerir verduras crudas. - Evitar los alimentos de elaboración casera y/o los puestos de venta callejeros. - No consumir productos lácteos que no hayan sido pasteurizados.



