El responsable de Baterías Campana comenta el crecimiento del emprendimiento familiar, su historia laboral con el Dakar y también su relación con el automovilismo zonal. En el centro comercial que tiene en la Av. 6 de Julio al 1600, en nuestra ciudad, Miguel Parra nos recibe para dialogar de su nuevo emprendimiento en el mundo de las baterías que fabrican en el lugar y también cómo se van ganando su espacio en el mundo del automovilismo, dado lo bien que cumplen con su rol. Con la presencia de su madre Griselda y mate de por medio, la charla arranca en su oficina: "Hace ya bastante tiempo que estamos en el rubro. Acá vendemos todo tipo de repuestos para todas las marcas de vehículo que necesites y también estamos abocados al tema de las baterías, que es nuestro otro producto fuerte, con el que estamos ligados. Como veras, acá se trabajan todas las marcas del mercado y para cualquier tipo de necesidades: autos, camiones, camionetas, tractores, barcos… Lo que se te ocurra. Por suerte nos manejamos bien con este tema y esto tiene sus frutos". -La pregunta es inevitable: ¿tenés algo que ver con el Parra que vendía querosen? -No te preocupes, porque quien no me conoce me lo dice y es verdad: ése es mi padre, que por aquellos años tuvo una resonancia mayor porque éramos uno de los pocos que atendió a gran parte de la ciudad allá en la calle Bertolini. Fue un momento muy lindo, con mucho trabajo y con muchas horas de mi viejo abocado a atender a sus clientes. Era algo increíble: la gente venía a casa todo el día y a cualquier hora y él siempre atendía, porque decía que al cliente hay que atenderlo siempre. Su lema era: es importante que vengan, pero más valioso es que vuelvan. -¿Y eso te quedó para este presente? Sin duda. Era de esos tipos de los que ya no hay muchos, de otra camada; manejaban otros valores que hoy ya no los encontrás tan fácil, lamentablemente. -Este presente te encuentra con un emprendimiento totalmente distinto, pero no menos interesante. -Bueno, es otro momento del país. Ahora la cosa pasa por otro lugar y nosotros acá mantenemos un poco lo del viejo, porque uno está siempre al pie del cañón y atendemos a todos, dando un servicio de lunes a sábado. Hasta llegamos también a atender los domingos. -¿Y cómo surgió lo de las baterías? -Desde el conocimiento que uno va tomando a través de los años y la experiencia que vas viviendo. Eso nos llevó a realizar este emprendimiento de comenzar a fabricar nuestras propias baterías, a sabiendas de que si lográbamos un precio acorde y lográbamos un producto para ser competitivos y creíbles, íbamos a estar metidos en el mercado sin problemas. Además, lo potenciamos con una garantía superior al resto, con la tranquilidad para el cliente de que nosotros nos encargamos de seguir todo el proceso con una atención personal. A cada cliente, ante cualquier problema que pueda llegar a suceder. Eso nos pone en un lugar muy bueno para quienes adquieren una Batería Campana -¿Y lo de las baterías para la alta competencia? -Empezó a nivel internacional; así como escuchas. -¿Cómo es eso? -Cuando el Dakar arrancaba por nuestra ciudad, al salir del puerto pasaron por el negocio y me compraron baterías para los camiones y algunas camionetas. Llegaron autos y así comenzó todo. Le pusimos las que fabricábamos nosotros y parece que funcionó, porque al otro año volvieron de nuevo a buscar mis baterías. -Como decía tu papá: lo más valioso es que vuelvan. -Tal cual, es verdad. Así que a nivel competitivo se comenzó a nivel internacional, -Pero nunca hablaste de este tema tan interesante. -La verdad es que no soy de hablar mucho. No sé, quizás tenés razón. El único que estuvo fue el programa MotorSport, del canal local, que me hizo una nota para la televisión -¿Y a nivel nacional cómo te posicionas en el automovilismo? -Con los muchachos de los zonales dimos los primeros pasos. Uno sabe que cada piloto no cuenta con el mejor presupuesto y desde nuestro lugar colaboramos cuando podemos. Vos sabes de mi gusto por las carreras, pero vamos despacio, poco a poco. Nosotros también tenemos un presupuesto acotado para aportar y hasta ahí llegamos. Siempre tuve la idea de colaborar con el automovilismo, porque destaco la pasión que le pone cada piloto a lo que con tanto esfuerzo hace. -Te vimos en el TC alguna vez. -Ahí voy porque me lleva mi cuñado, que está involucrado con algunos pilotos a los cuales le da la publicidad de su negocio y me suele invitar. -¿Por qué recomendás las Baterías Campana? -Porque los clientes tendrán un respaldo importante de nosotros. ¿Qué estoy queriendo decir? Que ante algún problema, el cliente va a charlar con nosotros, los dueños, y se lo vamos a solucionar, ya sea un auto, un camión o un barco. Y partiendo desde allí estamos bien. Si se debe cambiar, lo hacemos en forma inmediata, sin ningún papel. Además, tenemos un precio muy bueno para nuestros clientes, al punto que cuando vienen se asombran. Mamá Griselda siguió atentamente la charla, al tiempo que cebo unos mates de te que nos sorprendieron por la calidad. Quizás, tan propios como las baterías que ellos mismos fabrican en familia, en la ciudad en la que viven, donde llevan adelante un emprendimiento comercial en momentos tan duros como los actuales.



MIGUEL DESTACA LA PASIÓN QUE EXISTE EN EL AUTOMOVILISMO.



Automovilismo:

Miguel Parra; "Siempre colaboramos con el automovilismo"



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar