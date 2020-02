P U B L I C



De los cuatro que actúan en el exterior solo jugó Adrián Martínez en Libertad. Mientras en la Superliga, el único que ingresó fue Joaquín Arzura en Huracán. El fin de semana dejó escasa actividad para los futbolistas campanenses que juegan en Primera División, tanto a nivel nacional como sudamericano. De hecho, de los siete que están repartidos en cinco campeonatos distintos, apenas dos tuvieron minutos: Adrián Martínez, en Libertad de Paraguay; y Joaquín Arzura, en Huracán. Martínez, que ingresó por Rodrigo Bogarín, jugó todo el segundo tiempo en el equipo que dirige Ramón Díaz, que venció 2-1 a Nacional para llegar a lo más alto de la tabla de posiciones. Con 7 puntos, el Gumarelo comparte la cima del Apertura 2020 junto a Olimpia y Guaraní. El campanense estuvo cerca de ver la roja por una dura entrada que fue revisada por el VAR (quienes analizaron las imágenes informaron que la infracción era apenas amonestación). Por su parte, en la Superliga, Arzura ingresó en los minutos finales del duelo que su equipo, Huracán, igualó 1-1 con Gimnasia de La Plata en Parque Patricios. Allí, el jugador de nuestra ciudad pudo ser testigo privilegiado del emotivo reconocimiento que recibió Diego Armando Maradona de parte del Globo. En esta 18ª fecha de la Superliga, ni Leonardo Sigali (Racing Club) ni Nazareno Solis (Aldosivi de Mar del Plata) tuvieron acción, dado que, a pesar que estuvieron convocados, no salieron del banco de suplentes de sus respectivos equipos. En tanto, en Chile, Nicolás Blandi sigue en recuperación del desgarro que sufrió en su pierna derecha, mientras su Colo Colo sufrió una dura derrota 2-1 como visitante ante Cobresal después del triunfo 3-0 sobre Palestino en el debut del campeonato. En Colombia, Independiente Santa Fe no levanta cabeza: luego de los empates ante Once Caldas (0-0) y Envigado (1-1), ayer cayó 1-0 frente a Rionegro Águilas en un encuentro en el que Matías Ballini no estuvo entre los citados (había sido titular en los primeros dos juegos). Finalmente, en Ecuador, Diego Dorregaray se prepara para el inicio de la Liga Pro que comenzará el fin de semana. Su equipo, Técnico Universitario, debuta el domingo frente al Barcelona.

Imagen ilustrativa.



Campanenses de Primera:

Magro fin de semana para los fútbolistas de nuestra ciudad

