La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/feb/2020 Breves: Fútbol

4 de Febrero 2020







PREOLÍMPICO: OTRO TRIUNFO En el inicio del cuadrangular final del Torneo Preolímpico Sub 23, la Selección Argentina derrotó ayer 3-2 a Uruguay y logró su quinta victoria consecutiva en el certamen. Los goles del conjunto dirigido por Fernando Batista fueron anotados por Alexis MacAllister (2) y Fausto Vera. En el segundo turno de anoche, al cierre de esta edición, Brasil se medía ante el local Colombia. Los dos mejores de este cuadrangular obtendrán la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. SUPERLIGA: RIVER A pesar de jugar con 10 hombres durante 80 minutos, River Plate superó 2-0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero y mantuvo su ventaja en la cima del campeonato ante la victoria de Boca Juniors por 2-1 como visitante sobre Talleres de Córdoba. Los demás resultados de esta fecha 18 fueron: Vélez Sarsfield 1-1 Aldosivi (MdP); Huracán 1-1 Gimnasia (LP); Independiente 5-0 Rosario Central; Estudiantes (LP) 3-1 Unión (SF); Atlético Tucumán 1-1 Defensa y Justicia; Argentinos 1-1 Racing Club; Lanús 2-0 Godoy Cruz; Colón 0-1 Banfield; Patronato 2-2 Arsenal; y Newells 1-0 San Lorenzo. Las principales posiciones son: 1) River Plate, 36 puntos; 2) Boca Juniors, 33 puntos; 3) Lanús, 32 puntos; 4) Argentinos, 31 puntos; y 5) Vélez Sarsfield, 30 puntos. En tanto, en zona de descenso siguen Gimnasia (LP), Patronato y Aldosivi y al límite están Colón y Central Córdoba (SdE). SUDAMERICANA: VÉLEZ En el inicio de la Copa Sudamericana, Vélez Sarsfield abrirá hoy su serie de primera fase frente al Aucas de Ecuador, en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el estadio José Amalfitani. Esta noche, además, jugarán: Coquimbo de Chile vs Aragua de Venezuela, Nacional de Bolivia vs Melgar de Perú y Fluminense de Brasil vs La Calera de Chile. COPA LIBERTADORES Esta noche comienza la Fase Previa II, después que en la primera avanzaran Guaraní de Paraguay, Barcelona de Ecuador y Universitario de Perú. Las series que comienzan hoy son: Universidad de Chile vs Internacional de Brasil, Independiente Medellín de Colombia vs Deportivo Táchira de Venezuela y Macara de Ecuador vs Deportes Tolima de Colombia. En esta Fase Previa II arrancará la ilusión de Atlético Tucumán, que mañana enfrentará a The Strongest en Bolivia. PRIMERA B METRO Defensores Unidos (2-1 a San Telmo como visitante) y Comunicaciones (1-0 a San Miguel como visitante) se mantienen con puntaje ideal en el Torneo Clausura 2020 y comparten la cima de las posiciones con 6 unidades. El domingo, además jugaron: Sacachispas 1-1 Fénix, Flandria 0-1 Argentino de Quilmes y J.J. Urquiza 3-2 Villa San Carlos. La segunda fecha se cierra esta noche con Los Andes vs Acassuso (21.05 por TyC Sports). PRIMERA C Hoy comienza la tercera fecha del Torneo Clausura 2020 con seis partidos: el líder Deportivo Merlo (6 puntos) juega versus Sportivo Italiano; Berazategui vs El Porvenir, Central Córdoba (R) vs L.N. Alem, Real Pilar vs Ituzaingo, Excursionistas vs Victoriano Arenas y Deportivo Laferrere vs Argentino de Merlo.



Breves: Fútbol

4 de Febrero 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar