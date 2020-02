La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Abella, con Patricia Bullrich: "Nos preocupa el crecimiento de los hechos delictivos"







La exministra de Seguridad y próxima presidenta del PRO le aseguró al Intendente que la decisión del nuevo gobierno de eliminar el Protocolo sobre uso de armas de fuego creó una fuerte incertidumbre en la fuerza e inacción para prevenir el delito; en cambio, en los delincuentes, una sensación de vía libre. "Nos preocupa el crecimiento de los hechos delictivos", señaló Abella. El intendente Sebastián Abella se reunió con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para conversar sobre el crecimiento de los hechos delictivos en las últimas semanas. Durante una extensa charla, la ex funcionaria le dijo al Intendente que, la decisión del gobierno de Alberto Fernández de eliminar el Protocolo que obligaba a los efectivos a portar el arma reglamentaria las 24 horas, creó una fuerte incertidumbre en la fuerza policial e inacción para prevenir el delito, mientras que, en los delincuentes, una sensación de vía libre. "Nos preocupa el crecimiento de los hechos delictivos en la ciudad, un problema en el que tiene mucho que ver las nuevas políticas que protegen a los delincuentes", coincidió Abella en el encuentro, del que también participaron los ex funcionarios de Seguridad Gerardo Milman y Martín Culatto. Tal como viene expresando en los medios de comunicación, Bullrich, quien será la próxima presidenta del PRO, analizó la gestión de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad y criticó el hecho de que la actual funcionaria haya anulado varias medidas que se hicieron durante su gestión. "Le diría: ´No tanta ideología´, y que mire si con los instrumentos que pusimos nosotros logramos bajar secuestros y homicidio, subir los decomisos de drogas, generar un mayor compromiso de las fuerzas y demás. Habría que pensar si el derogacionismo es la política o si tendría que pensar ´esto sí´, ´esto no´. Nosotros no derogamos todo lo que heredamos del kirchnerismo", aseveró. En cuanto a la negativa de Frederic al uso de las armas Tasar, dijo que "un policía que no tiene arma es un blanco fácil", y consideró que sus medidas generan incertidumbre entre los policías, que se retraen porque se sienten desprotegidos. Y, tal como venía manifestando, insistió en que "hay una idea de que ahora tienen más espacio para delinquir", idea con la que coincidió plenamente Abella.

En la reunión, de la que también participaron Milman y Culatto, Abella y Bullrich abordaron distintos temas.





El Intendente se mostró preocupado por el crecimiento de los hechos delictivos en la ciudad.



