Choque en el barrio Héroes de Malvinas; una menor herida

Fue ayer al mediodía. Colisionaron una Ford EcoSport y una moto Zanella. Una de las chicas que viajaba en el menor de los rodados sufrió una herida sangrante. Intervino Policía Científica. Este martes, alrededor de las 13, dos menores se trasladaban en una moto Zanella Hot 90 por Vigalondo cuando en la intersección con Sierra, una camioneta Ford EcoSport que venía de frente dobló y en la maniobra se produjo la colisión entre los dos vehículos. Ambas menores cayeron al piso, y una de ellas tenía una herida sangrante por lo cual fue trasladada de urgencia, junto a su madre, al Hospital Municipal por un móvil del SAME, al tiempo que otro móvil asistió en el lugar a la conductora de la camioneta quien se encontraba bajo una crisis de nervios. Luego de que intervino Policía Científica, tanto la camioneta como la moto fueron trasladadas hasta la Comisaría de Rawson. Al cierre de esta edición, se desconocía el estado de la accidentada. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, asignado a la zona 8.

Personal policial y del SAME trabajaron en el lugar.

Una de chicas que viajaba en la moto fue trasladada por el SAME hasta el Hospital Municipal.

#Dato Choque frontal en Vigalondo a las 13hs, la Ecosport doblaba hacia Sierra en tanto de frente una Zanella Hot 90 con dos jovencitas que volvían de comprar pan. Una de ellas resultó herida y fue trasladada por SAME 2. CP zona 8 señaliza el lugar esperando a policía Científica pic.twitter.com/Glq4BLwfme — Daniel Trila (@dantrila) February 4, 2020

