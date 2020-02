La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Sufrió una convulsión en un supermercado y sus familiares agredieron al encargado







Sucedió ayer al mediodía en un comercio ubicado en las inmediaciones del Arco. Un joven de 17 años se recupera luego de sufrir una convulsión mientras compraba en un "supermercado chino", episodio que su familia atribuyó a una descarga eléctrica, por lo que atacó a uno de encargados. El hecho sucedió en horas del mediodía de ayer. Por la noche el local, ubicado en Varela entre Del Pino y Liniers, tenía su persiana baja, cuando en verano cierra a las 21:30 horas. Habría sido clausurado. Después de padecer la convulsión, el joven fue trasladado por el SAME al Hospital Municipal San José. Según trascendió, un familiar del muchacho entendió que había sido víctima de una descarga eléctrica al tocar una heladera, y agredió a uno de los ciudadanos chinos responsables del comercio. Para detener la pelea hizo falta la intervención de los móviles de zona 2 y 4 del Comando Patrulla. En tanto, otra ambulancia del SAME llegó para asistir al agredido. Defensa Civil se presentó en el comercio para constatar el estado de las heladeras. Confirmaron que algunas presentaban inducción, pero la carga eléctrica no sería suficiente para provocar una lesión. Si se descubrió que no tenían descarga a tierra. Todavía no se confirmó si la convulsión que sufrió el menos de edad se debió a un shock eléctrico, si el calor de la jornada de ayer pudo haber tenido que ver, o si se debió a una condición de salud previa.

Defensa Civil se presentó en el "supermercado chino" para constatar el estado de las heladeras.





Una ambulancia del SAME llegó hasta el comercio para asistir al agredido.

#Dato [hilo] se hizo presente Defensa Civil para comprobar si alguna de las 12 heladeras tenía pérdida de corriente y era considerada de riesgo. Ante la duda se hizo una clausura provisoria pidiendo se coloquen las puesta a tierra correspondientes. pic.twitter.com/SNWXo9MMI5 — Daniel Trila (@dantrila) February 4, 2020

