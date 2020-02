La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Colisionan dos autos en Villanueva







Fue el lunes por la mañana en la esquina de Granaderos y Castilla. Sólo daños materiales. Un fuerte choque tuvo lugar este lunes alrededor de las 10 de la mañana en la intersección de Granaderos y Castilla, del barrio Villa Nueva. El Volkswagen Voyage deformó parte de su trompa al colisionar contra el sector de la puerta del acompañante de un Renault Logan. Su conductora acusaba golpes en las piernas, pero no quiso ser trasladada hasta el Hospital. Así, mediando la intervención de personal del Comando Patrulla asignado a la zona 7, intercambiaron datos de los seguros y continuaron su camino.

A pesar del fuerte impacto, ambos conductores resultaron ilesos y no requirieron atención médica.

#Ahora choque en Villanueva, interseccion de Castilla y Granaderos. Un VW Voyage y un Renault Logan. Sólo daños materiales, no se registraron heridos. Presente el móvil zona 7 de Comando Patrulla para intercambio de seguros. pic.twitter.com/X3R84FKVlg — Daniel Trila (@dantrila) February 3, 2020

