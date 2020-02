La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Desde Juntos por el Cambio:

Destacan "el compromiso" de Abella con la infraestructura escolar







El concejal Javier Contreras, destacó todo el trabajo realizado por el Intendente y aseguró que "no es urgente firmar el acuerdo propuesto por Kicillof" al tiempo que resaltó que "municipios kirchneristas como Zárate y Escobar tampoco lo hicieron". El concejal de Juntos por el Cambio, Javier Contreras, destacó el gran compromiso del intendente Sebastián Abella con la infraestructura escolar. Luego de que el jefe comunal acompañe días atrás la presentación del programa "Escuelas a la obra" encabezada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el edil remarcó la ejecución de obras inéditas y de calidad en instituciones educativas en los distintos puntos de la ciudad. "Hay muchos municipios, incluso del Frente de Todos como Zárate y Escobar, que no han suscripto este acuerdo, por lo que esperamos que el mismo se corrija para que sea firmado", enfatizó Contreras. Y añadió: "No necesitamos de ningún tipo de Ley para arreglar escuelas, el intendente Abella viene demostrando con hechos desde 2015 hasta acá, la inversión histórica que se hizo en materia de educación". Para concluir, Contreras manifestó que "hay concejales de la oposición que no entienden nada. Salen a hablar por los medios de comunicación en vez de hacer un análisis profundo de la situación y del proyecto que se plantea poner en marcha".



El concejal Javier Contreras remarcó todo el trabajo realizado por el Intendente en materia de infraestructura escolar.



