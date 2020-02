La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Regionales:

Este sábado, Corso en Capilla







Exaltación de la Cruz organiza cinco noches de carnaval. El 8, 15 y 22 serán en Capilla del Señor. El 23, en Parada Robles y el 24 en Los Cardales. Estarán presentes La María, So Alegría, Unidos do Samba y más. Los tradicionales y familiares corsos de Capilla tendrán su primera noche del año este sábado a partir de las 21. La entrada cuesta $100 y los menores de 10 años no pagan. Todo lo recaudado, desde las entradas, la venta de espuma, y otros puestos asociados a la organización será destinado al sistema de salud del distrito a través de la cooperadora del hospital y los CAPs de Parada Robles y de Los Cardales. De hecho, se programaron 5 diferentes fechas: El 8, 15 y 22 serán en Capilla del Señor, mientras que el 23 será en Parada Robles y el 24 en Los Cardales. Estarán presentes La María, So Alegría, Unidos do Samba, Los Inigualables y Santa Josefina, agrupaciones locales que trabajan todo el año para festejar en febrero, que serán acompañadas por diferentes comparsas de otras localidades, una diferente en cada fecha.

Lo recaudado en las cinco noches será destinado al sistema de salud de Exaltación de la Cruz.



Regionales:

Este sábado, Corso en Capilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar