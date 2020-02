La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad

ENCUENTRO EN ROMA El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió ayer en Roma con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y aseguró que el encuentro fue "muy constructivo". Guzmán sostuvo: "Mantuvimos un encuentro muy constructivo con la directora Gerente del FMI. Continuamos con las conversaciones ya iniciadas con el organismo, en un marco de creciente entendimiento mutuo". Por razones de agenda el encuentro entre Guzmán y Georgieva, que se extendió por más de dos horas y media, se realizó esta noche en la embajada de la República Argentina en Italia. MERCADO DENUNCIADO El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y a los integrantes del directorio de esa empresa por el delito de "defraudación contra la administración pública". La denuncia está sustentada en que los imputados habrían recibido información privilegiada para vender Letras del Tesoro doce días antes del reperfilamiento de esos títulos que anunció el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. El fiscal considera que así la empresa habría evitado que esos papeles quedaran atrapados en el default. Desde Mercado Libre indicaron que nunca accedieron a información clasificada de ningún tipo. EMBAJADOR RADICAL El gobierno del presidente Alberto Fernández designó al dirigente radical y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Ricardo Alfonsín como embajador de Argentina en España. La noticia se conoce en momentos en que el presidente Alberto Fernández se reunió en Madrid con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, a quienes les comunicó la designación. Fernández se había reunido con Alfonsín luego de ser elegido Presidente y en todo momento destacó su postura política. En los últimos años, el radical había cuestionado la alianza de la UCR con el PRO de Mauricio Macri, en el marco del frente Juntos por el Cambio que gobernó cuatro años. VUELCO EN RUTA 2 Un micro de la empresa Vía Bariliche volcó este martes sobre la ruta 2, en el kilómetro 93 mano hacia Capital Federal, con un saldo de dos muertos y trece heridos, cuatro de ellos de gravedad. En el lugar trabajaron ambulancias del SAME y personal de bomberos de Samborombón. La mayoría de los heridos fueron llevados para su atención a Chascomús, mientras que una mujer fue trasladada en el helicóptero del SAME al hospital San Martín de La Plata. Por decisión de la fiscal Marina Albisu, el chofer del micro de Vía Bariloche que venía manejando fue aprehendido para tomarle declaración. Se le hizo el test de alcoholemia y dio negativo. El micro había partido a las 23:59 de Miramar con destino a General Pacheco.

