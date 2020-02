La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Alimentarse, luego existir







"Hay una diferencia entre comer y alimentarse. Comer, simplemente te saca el hambre. Alimentarse, pasa más por nutrirse. Darle a tu cuerpo lo que necesita, ocuparse de eso", dice Vanessa Perco, dueña de "Pasto", el delivery de comida vegana. El sábado 15 de febrero dicta un taller de Vegan burguers. Vanessa Perco empezó a cambiar su forma de alimentarse cuando tenía 15 años. Se hizo vegetariana luego de ver un video sobre el manejo industrial del ganado vacuno. "Somos seres racionales y no me entra en la cabeza que tengamos que matar para alimentarnos", explica y resume cómo llegó al veganismo: "En líneas generales, el vegetariano no come carne, pero se permite incorporar lácteos, que son de origen animal. Y si me apurás, hablamos de un animal al que no matan, pero sufre confinamiento. Entonces, el vegetariano hace una dieta. En cambio, el veganismo es un estilo de vida, comprometido con la vida". Tanto es así, que Vanessa utiliza detergentes y cosméticos no testeados en animales, por ejemplo. Ni hablar de cuidar su propia huerta, aunque a veces se reduzca a un puñado de macetas. Pero además de ser una elección, el veganismo es una forma de vida: "Pasto" es su emprendimiento de comida vegana por encargo y cada tanto organiza talleres, como el del próximo 15 de febrero en el salón Matices, de Pueyrredón 503. "Hay una diferencia entre comer y alimentarse. Comer, simplemente te saca el hambre. Alimentarse, pasa más por nutrirse. Darle a tu cuerpo lo que necesita, ocuparse de eso. Desde esa mirada, vamos a compartir cómo elaborar las más ricas Vegan burguers del mundo mundial". El taller incluye desde la elección del grano, hasta distintas formas de cocción de vegetales: maceración, asado, vapor, confitado, ahumado. También repasaremos la elaboración de aderezos: mayonesa vegetal, humus, queso de girasol… incluso trabajaremos un pan de cereales orgánicos. Obviamente, todas las preparaciones son libres de gluten", aclara la experta con una sonrisa. Según explica Vanessa, para participar "no hace falta tener experiencia o conocimientos previos: sólo ganas de cambiar el mundo". El taller es arancelado e incluye los ingredientes que se van a utilizar. Se dictará el sábado 15 de febrero de 10 a 13. Los interesados pueden solicitar más información por Whatsapp al 3489 535001.



