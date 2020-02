Perdieron 2-1 ante el escolta del líder Argentinos Juniors y, de esa manera, cedieron su invicto como locales. Por la 15ª fecha de la fase regular del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 2-1 como local frente a Ferro Carril Oeste en un partido disputado el último sábado en el estadio Carlos Vallejos. El elenco de Caballito llegó a nuestra ciudad como escolta del líder Argentinos Juniors y demostró su buen andar en la primera mitad, especialmente. Así se adelantó rápido en el marcador, por intermedio de Agustina Schmidt, a los 12 minutos de juego. En el segundo tiempo, las Auriazules dieron batalla y mejoraron su presencia en el campo de juego. Y envalentonadas por el penal que atajó Celina Moya (desvió el remate de Ivana Echeverría) en el inicio del complemento, fueron por el empate. Sin embargo, sobre los 31 minutos, sufrieron el 0-2 tras un cabezazo de Ana Frenedoso luego de un córner ejecutado desde el sector izquierdo. Igualmente, la dirigidas por Néstor Daniel Gómez no bajaron los brazos y siguieron luchando. Y a los 39 tuvieron su premio: tras una serie de rebote y entre muchas piernas, Nancy Ríos empujó el balón con sutileza para marcar el descuento. Entonces, Ferro sufrió. Porque Puerto Nuevo sintió que podía llegar al empate. Y cerca estuvo de conseguirlo en una acción que Sabrina Ogrine no pudo liquidar. Así, finalmente, las Verdolagas no solo se quedaron con el invicto de las Portuarias en Campanas y se mantuvieron en el segundo puesto, sino que, además, aseguraron la clasificación a la Zona Campeonato (acceden los diez mejores equipos), instancia en la que se definirán los ascensos. Por su parte, las campanenses siguen con 21 puntos y retrocedieron al 10º puesto, ubicación que ahora comparten con Estudiantes de Buenos Aires (venció 2-0 a Argentino de Quilmes), equipo ante el que tienen un partido pendiente por falta de ambulancia. Los restantes resultados de esta 15ª fecha fueron: Camioneros 2-4 Argentinos Juniors; All Boys 0-1 Banfield; Comunicaciones 2-1 Defensa y Justicia; Deportivo Merlo 5-3 Atlanta; Deportivo Español 2-2 Sarmiento (J); Argentino de Rosario 0-0 Deportivo Morón; Luján 2-2 Liniers; Almirante Brown 5-0 Atlas; Argentino de Quilmes 0-2 Estudiantes (BA); y Deportivo Armenio 1-0 Lima FC. Con estos marcadores, las posiciones de la Primera B quedaron de la siguiente manera: 1) Argentinos Jrs, 42 puntos; 2) Ferro Carril Oeste, 40 puntos; 3) Comunicaciones, 37 puntos; 4) Banfield, 33 puntos; 5) All Boys, 33 puntos; 6) Sarmiento, 30 puntos; 7) Deportivo Español, 25 puntos; 8) Defensa y Justicia, 23 puntos; 9) Deportivo Merlo, 22 puntos; 10) Puerto Nuevo y Estudiantes (BA), 21 puntos; 12) Luján, 20 puntos; 13) Atlanta, Lima FC y Camioneros, 17 puntos; 16) Deportivo Armenio, 15 puntos; 17) Deportivo Morón, 13 puntos; 18) Argentino de Rosario, 12 puntos; 19) Almirante Brown, 11 puntos; 20) Argentino de Quilmes, 10 puntos; 21) Atlas, 7 puntos; 22) Liniers, 4 puntos. FECHA 16 La 16ª fecha de la fase regular de este campeonato se disputará "entre semana" y tendrá a Puerto Nuevo visitando mañana jueves a Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano desde las 17.00 horas. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Celina Moya; Yanella Gómez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo (Emilse Correa); Lucila Molinas (Dana Bredle), Marisa González, Maia Valles, Sabrina Ogrine; Manuela Cardozo (Zoe Torres) y Noemí Gómez. DT: Néstor Gómez. SUPLENTES: Mariel Rossini y Micaela González. FERRO CARRIL OESTE (2): Eliana Arnedo; Ana Frenedoso, Graciela Correa, Ana Ayala, Agustina Schmidt; Laura Adán (Tiziana Castillo), Ailén Hernández, Ivana Echeverría, Ailén Sosa; Melina Guerrero (Brisa Castillo) y Brisa Escudero (Romina Luna). DT: Demián Alanis. SUPLENTES: Lucía Kauss, Daiana Gamis, Tamara Cano y Yésica Cardozo. GOLES: PT 12m Agustina Schmidt (FCO). ST 31m Ana Frenedoso (FCO) y 39m Nancy Ríos (PN). INCIDENCIA: ST 4m Celina Moya (PN) le contuvo un penal a Ivana Echeverría (FCO). ARBITRA: Esperanza Sánchez.



LA FORMACIÓN AURIAZUL QUE ENFRENTÓ A FERRO CARRIL OESTE.

#PuertoNuevo Cayó 2-1 ante Ferro por la fecha 15 de la Primera B Femenina. Así, con 21 puntos, ahora comparte el 10° puesto junto a Estudiantes (BA), con el que tiene un partido pendiente por falta de ambulancia. En tanto, el Verdolaga está 2° y ya clasificó a la Zona Campeonato. pic.twitter.com/weOrHsHRQ7 — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 4, 2020

Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron ante Ferro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar