SUDAMERICANA: GANÓ VÉLEZ En el inicio de la Copa Sudamericana 2020, Vélez Sarsfield superó anoche 1-0 como local a Aucas de Ecuador con gol de Ricardo Centurión. La revancha será el 18 de febrero en Ecuador. Además, ayer también jugaron: Coquimbo Unido de Chile 3-0 Aragua de Venezuela, Nacional de Bolivia 0-2 Melgar de Perú y Fluminense de Brasil 1-1 La Calera de Chile. En tanto, hoy debutará Huracán, que visitará a Atlético Nacional de Colombia desde las 21.30 horas en una noche en la que también se enfrentarán: Fénix de Uruguay vs El Nacional de Ecuador, Mineros de Venezuela vs Sportivo Luqueño de Paraguay y Vasco da Gama vs Oriente Petrolero de Bolivia. COPA LIBERTADORES Por la Fase Previa II de la Copa Libertadores de América 2020, esta noche debuta Atlético Tucumán, que enfrentará como visitante a The Strongest de Bolivia desde las 21.30 horas en el partido de ida. Además, hoy también iniciarán otras tres series: Universitario de Perú vs Cerro Porteño de Paraguay, Cerro Largo de Uruguay vs Palestino de Chile y Guaraní de Paraguay vs Corinthians de Brasil. Anoche, en tanto, jugaron: Universidad de Chile 0-0 Inter de Brasil, Independiente Medellín de Colombia 4-0 Deportivo Táchira de Venezuela y Macará de Ecuador 0-1 Deportes Tolima de Colombia.

