Breves: Polideportivas

LONDERO Y CACHIN En la continuidad de la primera ronda del torneo ATP 250 que se está disputando en Córdoba, los tenistas argentinos sumaron ayer dos victorias y dos derrotas. El local Juan Ignacio Londero, campeón defensor, debutó con firmeza al superar 6-2 y 7-5 al italiano Marco Cecchinato. Su próximo rival será Pedro Cachín, el otro argentino que cantó victoria ayer al vencer 6-1 y 6-1 al boliviano Hugo Dellien. En cambio, Federico Coria (7-6 y 6-4 ante el eslovaco Andrej Martin) y Facundo Bagnis (6-4 y 7-6 vs el español Albert Ramos Vinolas) quedaron eliminados en primera ronda, al igual que Federico Delbonis y Juan Pablo Ficovich, quienes habían perdido el lunes. Mientras Francisco Cerúndolo debió bajarse del cuadro por un virus gastrointestinal. Para hoy miércoles está programado el debut de Guido Pella, quien enfrentará por la segunda ronda al francés Corentin Moutet, vencedor del brasileño Thiago Monteiro por 6-4 y 6-3. Mientras que Diego Schwartzman esperaba conocer anoche su rival, en el duelo de primera ronda que sostenían el correntino Leonardo Mayer y el español Jaume Munar. NO VIENE THIEM El austríaco Dominic Thiem, flamante finalista del Abierto de Australia y número 4 del ranking mundial, anunció ayer que no jugará el Argentina Open, que se disputará del 8 al 16 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Tras caer en la final del primer Grand Slam del año ante Novak Djokovic en cinco sets, el tenista confirmó su baja a través de la cuenta oficial del ATP 250: "A causa de la gran experiencia en Australia, me veo obligado a no estar en Buenos Aires. Estoy realmente muy cansado y necesito descansar para no poner en peligro lo que queda de temporada. Realmente amo este torneo, sin dudas es uno de mis favoritos. Buenos Aires es una gran ciudad. Voy a volver, puedo prometerlo", expresó. BÁSQUET: LIGA NACIONAL Cuatro partidos de la Liga Nacional de Básquet se disputaron en la noche del lunes, destacándose el triunfo del líder Quimsa de Santiago del Estero (12-2), que venció 102-92 como local a Argentino de Junín (8-12). En tanto, en Bahía Blanca y bajo la mirada de Emanuel Ginóbili, Weber Bahía Basket (9-9) doblegó 116-115 en dos suplementarios a San Martín de Corrientes (10-6). Además, Instituto de Córdoba (10-4) venció 93-71 a Boca Juniors (8-10) en La Bombonerita, mientras Regatas Corrientes (9-8) también ganó a domicilio: 89-70 a La Unión de Formosa (8-12). EL DESAFÍO DE RUBINHO La temporada 2020 del Súper TC2000 tendrá un lujo entre sus pilotos: el brasileño Rubens Barrichello, quien posee el record de carreras disputadas en la Fórmula 1, será parte del equipo Toyota y compañero de Matías Rossi, Julián Santero y Mariano Altuna. "Para mí es un gran desafío competir en el Súper TC2000 y en la Argentina. Siempre trato de encarar nuevos compromisos. Aprender y buscar nuevos horizontes. Por más que tenga mucha experiencia, muchos años de Fórmula 1, siempre hay nuevos objetivos", señaló Rubinho en su presentación. ORO PARA CHIARAVIGLIO El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en salto con garrocha, se consagró campeón sudamericano indoor en Cochabamba, Bolivia, y ganó así su tercera medalla de oro consecutiva en 2020. Chiaraviglio, de 32 años y 27 del ranking mundial, venció con una marca de 5,50 metros en la prueba que brindó puntos para la clasificación a Tokio 2020. Las otras dos medallas doradas que obtuvo Argentina en este Sudamericano Indoor fueron conquistadas por Elián Larregina en 400 metros (47s52) y Federico Bruno en los 1.500 metros.



