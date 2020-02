La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/feb/2020 Automovilismo:

El campanense se prepara para su debut en la Fórmula 3 Metropolitana y, en ese marco, estuvo probando en Concepción del Uruguay. El próximo 14 de febrero estará presentando su auto en una cena en el Club San Lorenzo. En el proceso de preparación para su debut en la Fórmula 3 Metropolitana este año, Juan Zucconi, junto a su equipo de trabajo, estuvo en el autódromo de Concepción del Uruguay trabajando en una prueba de adaptación. El trazado entrerriano será el lugar en donde la categoría abra su próxima temporada y en función de lograr una sólida adaptación, tal cual se hizo en La Plata, el piloto de nuestra ciudad giró este sábado trabajando de menor a mayor junto al equipo de Marcelo Ramini. Tras girar por más de 20 vueltas, Zucconi logró registrar buenos tiempos y quedó conforme con el trabajo realizado, pensando en lo que será su debut en este mes de febrero. Mientras, el grupo que acompaña al campanense trabaja en lo presupuestario para poder estar listos cuanto antes. "Sin duda, es un desafío en mi carrera deportiva. Siempre quisimos hacer algo así con mi viejo y no se nos daba. Por suerte lo encaramos el año pasado, le pudimos dar continuidad este año y vamos de a poco tratando de plasmarlo día a día", explica Juan. -Pero vos venís de hacer algo en karting. -Sí, es cierto, pero tampoco fue el tiempo necesario como para decir que tengo una vasta experiencia en el arranque de mi carrera. Por eso digo que es como volver a empezar a otro nivel, donde la potencia es otra y si bien el karting algo siempre deja, voy a ir de a poco tomando referencias no solo del auto sino también conociendo los autódromos, que son todos nuevos para mí. O sea: será una primera parte del año para experimentar todo lo que te ofrece un auto de estas características en esta fórmula que nos permite estar a nivel nacional. -¿Por qué con el equipo de Ramini? -Se habló con Marcelo y nos pareció muy piola todo lo que me dijo. Hay una vasta experiencia en su forma de brindarte información y con papá nos gustó mucho. Por eso fuimos al equipo de ellos. -¿Llegan a la primera este fin de semana? -No pudimos concretar esa posibilidad de ir a Concepción, pero no me desanimo para nada. Más allá que deseaba estar ahora, ya estamos trabajando para la segunda en La Plata. Este afamado tema de los presupuestos te termina manejando todo y si bien ya hay gente dispuesta a colaborar, no queremos ir tan justos a la primera para decir que arrancamos. Nosotros somos conscientes y sabemos que no es lo aconsejable. -¿Hay una cena presentación del auto? -Sí, estamos organizando una para el próximo 14 de febrero en el Club San Lorenzo. que organiza la peña. Están todos invitados. Las tarjetas ya están a la venta y será una linda velada donde quiero presentar a mi equipo para toda esa gente que como nosotros somos amante de los fierros. Habrá sorteos y regalos. -¿Serás otro piloto campanense a nivel nacional? -Estimo que sí, salvando las distancias con Sebastián Abella y Matías Milla, claro está. Ellos son grosos, pero nosotros participaremos también en una categoría de nivel nacional que contará con televisación en directo, algo que te suma a la hora de buscar sponsor. -¿Qué piloto encontrará la gente en vos? -Con alguien que desea hacer todo bien prolijo, tratando de tomar experiencia, como te dije ante. Soy de pensar las carreras, pero reconozco que a veces me gana la ansiedad. Ojalá que todo salga bien en este proyecto que armamos con mi viejo. -Para el final, los saludos con para… -Para mi viejo Pancho, que es todo en este emprendimiento; a la familia, a esos amigos que se van sumando para darnos una mano; y a aquellas empresas y comercios que nos acompañan.

ZUCCONI PARTICIPARÁ DE UNA CATEGORÍA NACIONAL QUE CONTARÁ CON TELEVISACIÓN EN VIVO.



