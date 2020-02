El Municipio cedió un equipo de análisis clínicos al hospital de Ibicuy

Estaba en desuso luego de ser reemplazado por otro de mejor tecnología. Abella realizó la entrega a su par de la ciudad entrerriana, Gustavo Roldán. El intendente Sebastián Abella entregó este miércoles a su par de Ibicuy, Gustavo Roldán, un equipo de análisis clínicos para el hospital de la ciudad. Se trata de un aparato A25 que estaba en desuso hace un año y medio luego de que el Municipio incorporó al área de Laboratorio uno de mejor tecnología. No obstante, la entrega se concretó esta semana debido a los tiempos administrativos que demandó la baja del equipo del patrimonio municipal solicitado por decreto. "Estamos felices de poder colaborar y ayudar a la ciudad de Ibicuy ya que no tenía la posibilidad de adquirir este equipamiento para el hospital y es importante para que pueda brindar a los vecinos más servicios y una mejor atención", aseguró el jefe comunal luego de finalizar la entrega en la que estuvo acompañado por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Cecilia Acciardi, y el director del Hospital, Marcelo Medina.

El Intendente de Ibicuy agradeció el gesto tanto a Abella como a Cecilia Acciardi. LA IMPORTANCIA DE LOS ANÁLISIS CLÍNICOS DE PREVENCIÓN Los análisis clínicos se han convertido en un elemento muy importante en las sociedades modernas, sobre todo por el hecho de que en la actualidad existen diferentes enfermedades silenciosas que sólo manifiestan molestias en etapas avanzadas, en las cuales el tratamiento es mucho más costoso y en las que resulta complicado dar solución a la enfermedad sin que ello signifiquen efectos o reacciones secundarias. Por lo anterior es que hoy en día resulta muy importante realizar chequeos médicos preventivos por lo menos una vez cada año. Esta indicación, según médicos especialistas en el tema, se debe acatar a partir de los 18 años. El objetivo de las evaluaciones periódicas de la salud es el de detectar enfermedades en la etapa inicial o factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación o cualquier otro padecimiento que afecte la salud y la calidad de vida de los pacientes. La mayoría de los problemas de salud que se detectan no producen ningún síntoma que genere molestias en las etapas iniciales. En este sentido, las enfermedades sintomáticas son una constante que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Por eso la importancia que tiene el acudir a los laboratorios clínicos para que los profesionales les realicen un chequeo general, que les permita prevenir enfermedades que son peligrosas para la salud y la calidad de vida de los seres humanos. ¿Cada cuánto es aconsejable realizar un chequeo preventivo? Generalmente, los profesionales en la materia recomiendan realizar los estudios clínicos de prevención al menos una vez cada año; sin embargo, existen otros expertos que recomiendan hacer los estudios clínicos de prevención cada seis meses; por su parte, médicos con mayor experiencia y con formaciones más específicas afirman que la constancia con que se deben realizar los análisis clínicos depende de la edad, así como de los factores de riesgo que tenga cada uno de los pacientes. Un ejemplo muy claro de esta última idea lo podemos resumir en exámenes clínicos como la mastografía, la cual debe realizarse de manera constante una vez que se han alcanzado los 40 años de edad; otro caso es el antígeno prostático, el cual se debe realizar por lo menos una vez cada año después de que el hombre ha cumplido los 45 años de edad.

El Municipio cedió un equipo de análisis clínicos al hospital de Ibicuy

