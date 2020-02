Funciones distendidas en el Cine Campana

Esta propuesta estará disponible a partir del domingo a las 16:10 horas con la función de Frozen 2. El objetivo es integrar a personas con discapacidad sensorial, trastornos del espectro autista, del aprendizaje y otras dificultades relacionadas con la comunicación. Con el objetivo de integrar a personas con discapacidad sensorial, trastornos del espectro autista, del aprendizaje y otras dificultades relacionadas con la comunicación, se propone la realización de "funciones distendidas". Esta nueva iniciativa comenzará a implementarse el domingo a las 16:10 horas con la película Frozen 2 y el martes 11 a las 18:10 con Espías a Escondidas. "Se trata de funciones con características específicas donde la luz de la sala se mantiene siempre prendida, no hay sonidos estridentes ni cambios repentinos de luces", comentó Mauro Olmos desde el Cine Campana y agrega "se trata de crear las condiciones adecuadas y una atmósfera de apoyo para incluir aquellas familias que lo necesitan". Esta adaptación se implementa principalmente suavizando las luces y el sonido. Se evitan cambios de iluminación repentinos, flashes y estridencias, gritos y sonidos fuertes y/o agudos. Se mantiene encendida la luz de la sala durante toda la función. Se cuenta con un área de descanso y se promueve una atmósfera tolerante en la sala en cuanto a sonidos o movimientos. Durante las funciones está permitido que los participantes circulen por la sala del cine, que cambian su butaca por las escaleras si les resulta más cómodo o que se acerquen al área de descanso ubicada debajo de la pantalla. Estas funciones son especialmente valiosas ya que permite la inclusión de aquellas personas que por diferentes motivos no pueden disfrutar de la proyección de una película de manera convencional. El Cine Campana se sumará a esta tendencia que en nuestro país fueron implementadas en 2015 y 2016 por primera vez en Argentina por The Stage Company en el Teatro Maipo, con la obra "Shrek el Musical". "Este es un primer paso para acercarnos a los espectadores, es nuestra intención que todos los vecinos de la ciudad puedan disfrutar del cine por lo que estamos trabajando en un gran esfuerzo para lograr un cine más accesible", cerró Olmos.







Funciones distendidas en el Cine Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar