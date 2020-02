El sospechoso la llevaba a tiro por la Av. 6 de Julio y cuando vio a la policía escapó por el terreno baldío de la ex CATEMA. Su dueña es de Las Campanas. Una motocicleta Honda Wave de 110 cc cúbicos fue recuperada por efectivos del Comando Patrulla Campana cuando se encontraban realizando su ronda por la colectora Concejal Yaquemé. A la altura de la calle Liniers, los servidores públicos divisan a un joven llevando a tiro el rodado por la Av. 6 de Julio hacia la Ruta 9, por lo cual deciden detenerse y entrevistarlo. Los policías no alcanzaron a bajarse del movil policial que el joven dejó la moto y salió corriendo, cruzando de manera temeraria la Av. 6 de Julio, dándose a la fuga por el terreno baldío de la ex CATEMA. Secuestrada la moto, intervino la Unidad Fiscal de Instrucción Nro. 2 y logró identificarse a la legítima propietaria de la moto, que resultó ser una vecina del barrio Las Campanas.

EL CACO SE FUGÓ POR LOS TERRENOS BALDIOS DE LA EX CATEMA



Recuperan una moto

