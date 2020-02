Kicillof lanzó "Arriba Pymes"

P U B L I C



Fue ayer por la tarde en La Matanza. Hubo ministros nacionales, autoridades provinciales e intendentes de toda la provincia. "En Campana hace años que hay dos Parques Industriales que no pueden cristalizarse. Axel ya está al tanto y me dijo que vamos a ver el tema", dijo la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso. El gobernador Kicillof presentó ayer por la tarde su plan de financiamiento y asistencia integral de las Pequeñas y Medianas empresas bonaerenses, "ArriBA Pymes". Junto a sus ministros y algunos funcionarios del gobierno nacional, deslizó un discurso que combinó duras críticas a la oposición y una reivindicación hacia la intervención de la economía. "Basta de la timba, basta de un Banco Provincia exclusivo para la especulación", dijo y agregó que ahora se vienen tiempos para el crecimiento del "corazón productivo del país". "Estoy contento y orgulloso, porque eso que vimos durante cuatro años y parecía que no se podía modificar, todo ese verso se terminó. Ahora viene para el corazón productivo del país, política de producción y de puestos de trabajo", cerró Kicillof. Según se dijo durante el acto, hay un severo deterioro del tramado productivo y que hoy hace que la economía de la provincia sea un 5% más chica que en 2015, y se calcula que unas 30 mil Pymes de todo el país cerraron sus puertas durante la gestión del gobierno anterior. El mandatario bonaerense señaló que la idea "es tender una mano a las pequeñas y medianas empresas que cerraron o que se encuentran actualmente asfixiadas económicamente". También, le dejó un mensaje al campo. "No nos vamos a olvidar de los sectores agropecuarios, porque son un sector central en la provincia", dijo junto a su ministro de Producción, Augusto Costa. En la oportunidad, estuvo presente la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso: "Seguimos apostando a reactivar y fortalecer económicamente a uno de los sectores más perjudicados por estos últimos 4 años de macrismo. La coyuntura es durísima, pero ahora hay un gobernador que va a poner al Banco Provincia al servicio de la producción y no de la especulación financiera como pasaba antes con Vidal. En Campana hace años que hay 2 Parques Industriales que no pueden cristalizarse. Axel ya está al tanto y me dijo que vamos a ver el tema", señaló.

Alonso ayer con Kicillof en La Matanza, luego del lanzamiento del programa ArriBA Pymes.





“Basta de la timba, basta de un Banco Provincia exclusivo para la especulación", dijo el gobernador ayer por la tarde.



Kicillof lanzó "Arriba Pymes"

