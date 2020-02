La Juventud Radical de Campana cuestionó a Ricardo Alfonsín por asumir como embajador

La decisión del exdiputado nacional de ejercer la diplomacia ante España motivó el repudio de los jóvenes de la UCR local. Augusto Castro Sala, su presidente, respaldó el pedido de expulsión partidaria en diálogo con La Auténtica Defensa. La decisión del exdiputado nacional Ricardo Alfonsín de aceptar el ofrecimiento para ser embajador ante el Reino de España desató duros cuestionamientos de sus correligionarios, algunos de ellos formulados desde nuestra ciudad. Este miércoles, la Juventud Radical de Campana manifestó su repudio y se plegó al pedido de expulsión solicitado por autoridades partidarias provinciales. "Nosotros desde la Juventud Radical de Campana repudiamos absolutamente el nombramiento de Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España. Y lo repudiamos justamente porque no podemos considerar actos a título personal que vayan en contra del partido", manifestó Augusto Castro Sala, presidente de los jóvenes radicales, en diálogo con La Auténtica Defensa. El joven militante político arremetió contra Alfonsín por haber mantenido una posición distante con la alianza Cambiemos y por considerar a aquellos que la apoyaban como "vendedores del partido, cuando él, en una actitud personalista y por un cargo, va a formar parte de un gobierno frente al que siempre se manifestó en contra". "A eso le sumamos que va a participar de un gobierno y una gestión que criticó y denigró el trabajo que hizo su padre en materia de Derechos Humanos contra la última dictadura militar", fustigó Castro Sala. Esta semana se confirmó la designación del hijo del expresidente Raúl Alfonsín como embajador en España, noticia que el presidente Alberto Fernández comunicó de manera personal tanto al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, como al rey Felipe VI, en el marco de su gira europea para conseguir apoyo en la negociación con el FMI. Luego de las críticas que recibió por parte de otros dirigentes radicales, Alfonsín salió a justificar su aceptación: aseguró estar "convencido", destacó el gesto de "amplitud" política del gobierno al ofrecerle el cargo y recordó que su padre había nombrado como embajadores a representantes del Partido Justicialista sin pedirles "que dejen su bandería política". Pero para Castro Sala, ambas situaciones son "totalmente distintas, porque Alfonsín durante todo su gobierno convocó a la unión". "Él lo dijo bien claro: lleven su banderita partidaria un poquito más abajo, que la celeste y blanca esté al frente. Y actuó en consecuencia. Ahora, Alfonsín hijo dijo que no buscaba cargos en el nuevo gobierno y actuó de manera totalmente distinta. Eso es lo que repudiamos, junto a la falta de respeto hacia el partido y hacia los propios radicales. Así que nosotros adherimos a la postura del presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, Martín Borrazás, apoyando la expulsión de Ricardo Alfonsín del partido", manifestó el presidente de la Juventud Radical local. Por su parte, el secretario Gonzalo Cordero sostuvo que Alfonsín "está trabajando" para el mismo partido político que a su padre "le hizo la vida imposible con paros generales constantemente". Finalmente, consultado si no existe un paralelismo entre la designación de diplomáticos de otro partido político con el nombramiento de funcionarios en un municipio del que no son oriundos, Castro Sala negó cualquier semejanza: "El jefe de Gabinete y su esposa viven en Campana desde antes que asumiera Sebastián. Era conocido porque fue viceministro de Trabajo y embajador en México. No es gente ajena a Campana. Y su currículo demuestra que está capacitado. Después, a los demás no los conozco muy bien". "Creo que la UCR, que viene trabajando codo a codo con el intendente, está bien representada en el gobierno. Logramos mantener las bancas que conseguimos en 2015 y sumamos una más. Hay secretarios y subsecretarios. Tenemos cargos en el Ejecutivo y cargos en el Concejo Deliberante", resaltó el joven dirigente.

"Va a participar de un gobierno y una gestión que criticó y denigró el trabajo que hizo su padre en materia de Derechos Humanos contra la última dictadura militar", lo fustigó Castro Sala.



La Juventud Radical de Campana cuestionó a Ricardo Alfonsín por asumir como embajador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar