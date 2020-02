Efemérides del día de la fecha: 6 de febrero

DESASTRE AÉREO DE MÚNICH Denominados por los fanáticos los "Busby Babes" en honor a su director técnico Matt Busby y haciendo alusión a la juventud del plantel, el Manchester United había partido de Yugoslavia con una empate crucial ante el Estrella Roja de Belgrado que le había asegurado el pase a la semifinal de la Copa de Europa. Audaces y habilidosos, los jóvenes jugadores se mostraban optimistas y esperanzados considerando como una posibilidad el hecho de que la anhelada copa sería suya pero no sabían que en el retorno a casa la celebración se convertiría en una tragedia. En el trayecto de vuelta el avión hizo una escala técnica en Múnich, Alemania, donde el clima helado se mostraba peligroso y amenazante para volar. No obstante, los pasajeros subieron al avión y luego de dos intentos fallidos del piloto por encenderlo el mismo avanzó conduciendo a jugadores, periodistas, directivos y cuerpo técnico a la muerte: "no llegamos ni a tomar altura, chocamos contra una casa y creo que contra otros obstáculos" recordó el mediocampista Bobby Charlton, uno de los supervivientes del accidente acontecido en el año 1958. FALLECE DOÑA PETRONA Petrona Carrizo de Gandulfo nació el 29 de junio del año 1896 en La Banda, Santiago del Estero. Por las insistencias con tono de orden de su madre Clementina, Petrona empezó a cocinar, a regañadientes y con disgusto, sus primeros pastelitos y empanadas para los huéspedes de la posada familiar: "mi madre fue la propietaria de la mejor casa de pensión de Santiago del Estero y me llamaba muchas veces para que viera cómo se cocinaba; pero [yo] no hacía caso, no me interesaba". Con el objetivo de progresar y de escapar de una vida monótona como ama de casa en su provincia en el año 1910 partió junto a su futuro marido, Atilio Gandulfo, a Buenos Aires; allí, empezó trabajando como costurera hasta que su esposo enfermó y tuvo que presentarse en la empresa de gas británica "Compañía Primitiva de Gas" para conseguir trabajo: "me fui a ofrecer en contra de la voluntad de mi marido y de toda la familia Gandulfo." Para su suerte fue aceptada y enviada directamente a la academia francesa de cocina "Le Cordon Bleu", donde reforzó y amplió sus conocimientos gastronómicos, que aplicó cada vez que cocinaba en el bazar "Dos Mundos" ante cientos de mujeres. Maravilladas por la sencillez y el talento de Petrona muchas se agolpaban en la calle para poder conocer los secretos de magníficos platos europeos y la cocina a gas que en ese entonces era un gran avance tecnológico que venía a reemplazar las antiguas cocinas de queroseno y leña. Por otra parte, su nombre comenzó a circular a través de la revista "El Hogar" donde publicaba sus recetas. En el año 1933 saltó a la radio iniciando en Radio Argentina, medio en el que fue un gran éxito y que propició la publicación de su primer libro "El libro de Doña Petrona" al año siguiente; éste último arrasó en las librerías convirtiéndose en un Best Seller que equiparó a "El Gaucho Martín Fierro" de José Hernández y La Biblia. Por otra parte, en el año 1952, debutó en la pantalla chica con el programa "Las recetas de Doña Petrona" que se transmitía por el Canal 7. Aun así, su consagración llegó en el año 1960 con el célebre programa "Buenas tardes, mucho gusto" en el cual compartía sus recetas acompañada por la inseparable Juana Bordoy, mejor conocida como "Juanita", y que se transmitió hasta el año 1982. Falleció en el año 1992, a causa de un ataque al corazón, en Olivos, Buenos Aires. OSCAR GÁLVEZ HACE HISTORIA EN EL III GRAN PREMIO EVA DUARTE DE PERÓN Un día como hoy en el año 1949, Oscar Gálvez acababa con la hegemonía europea en las pistas de carreras al ganar el III Gran Premio Eva Duarte de Perón. Llevado a cabo en el antiguo Circuito de Palermo, la carrera inició con los italianos Luigi Villoresi y Alberto Ascari con sus Maserati a la cabeza mientras "El Aguilucho" se ubicó cuarto detrás de su compatriota Juan Manuel Fangio; un despiste de Fangio lo posicionó como escolta de los italianos por apenas unos 6 segundos de diferencia hasta que en la vuelta 26° pasó a su competencia y se mantuvo primero hasta la finalización de la carrera. Aquel día el podio fue sudamericano al terminar en los primeros puestos Gálvez y Fangio y en el tercero el uruguayo Eitel Cantoni. El automóvil con el que corrió Oscar fue uno de los cuatro Alfa Romeo 308 que hay alrededor del mundo; el mismo tenía un motor 8 cilindros en línea con una potencia de 330 CV y una velocidad máxima de 275 km/h: "el Alfa Romeo usaba metanol. Cada 100 litros de alcohol iba un litro de aceite castor para lubricar los compresores. Los frenos eran a campana y había que usarlos lo menos posible. Había que frenar a pura caja porque si frenabas mucho se ponían violetas y dejaban de funcionar." Actualmente, se encuentra expuesto en el Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

