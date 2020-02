El debut del Auriazul en el Clausura será el sábado en el estadio Carlos Vallejos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la programación de la primera fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera D y a su vez, anunció las designaciones arbitrales para cada uno de los partidos. De esa forma, Puerto Nuevo confirmó que jugará como local frente a Deportivo Paraguayo este sábado desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos, al tiempo que conoció que Marcos Recalde será el árbitro del cotejo. Los dirigidos por Martín Correa buscarán en este encuentro comenzar el campeonato con el pie derecho para tratar de iniciar un camino que les permita mejorar la imagen brindada en el Apertura, cuando terminaron con apenas 13 puntos en 13 partidos (3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas). Por su parte, Deportivo Paraguayo también intentará mejorar su campaña respecto al Apertura, certamen en el que finalizó apenas un escalón por encima del Portuario con 15 puntos, producto de 4 victorias (una de ellas ante el equipo de nuestra ciudad), 3 igualdades y 5 derrotas. TORNEO CLAUSURA – FECHA 1 VIERNES 17.00 horas: Lugano vs Claypole / Árbitro: Felipe Viola SÁBADO 17.00 horas: Atlas vs Centro Español / Guido Mascheroni 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Dep. Paraguayo / Marcos Recalde DOMINGO 17.00 horas: Liners vs Muñiz / Nicolás Mastroieni 17.00 horas: Argentino (R) vs Def. de Cambaceres / Nicolás Kresta LUNES 17.00 horas: Central Ballester vs Sportivo Barracas / Wenceslao Meneses MIÉRCOLES 17.00 horas: Yupanqui vs Juv. Unida / Martín Molina

Foto: Archivo. HOY JUEGAN LAS CHICAS Por la 16ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino de AFA, las chicas de Puerto Nuevo enfrentarán esta tarde a Deportivo Morón como visitante. El encuentro comenzará a las 17.00 horas y se disputará en el predio Raúl Florentino Di Carlo, ubicado en Pontevedra. Después de ceder el invicto que tenían como locales (derrota 2-1 ante Ferro), las Portuarias (10ª posición con 21 puntos) irán en busca de la recuperación, por un triunfo que les permita afianzarse entre los diez mejores equipos de la tabla, pensando en la clasificación a la Zona Campeonato. Por su parte, el Gallo (17º con 13 puntos) necesita sumar con urgencia si quiere mantenerse con chances reales de meterse en el Top Ten para la segunda parte de la temporada.

Primera D:

Puerto Nuevo; Marcos Recalde será el árbitro ante Deportivo Paraguayo

