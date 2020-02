Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/feb/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

6 de Febrero 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol

6 de Febrero 2020







PERDIÓ ATL. TUCUMÁN Ayer, en el inicio de la serie de la Fase Previa II de la Copa Libertadores, Atlético Tucumán perdió 2-0 en su visita a The Strongest de Bolivia. La revancha está pautada para el miércoles 12 de febrero, a las 21.30 horas, en Tucumán. Además, anoche jugaron: Universitario de Perú 1-1 Cerro Porteño de Paraguay; Cerro Largo de Uruguay 1-1 Palestino de Chile; y Guaraní de Paraguay 1-0 Corinthians de Brasil. En tanto, hoy se medirán Barcelona de Ecuador vs Sporting Cristal de Perú. TAMBIÉN HURACÁN Por la primera fase de la Copa Sudamericana 2020 y con el campanense Joaquín Arzura en el banco de suplentes, Huracán perdió ayer 3-0 como visitante frente a Atlético Nacional de Colombia. En otros partidos: Fénix de Uruguay 1-0 El Nacional de Ecuador; Mineros de Venezuela 2-3 Sportivo Luqueño de Paraguay; y Vasco da Gama de Brasil 1-0 Oriente Petrolero de Bolivia. En tanto, hoy será el debut de Unión de Santa Fe, que desde las 21.30 horas recibirá a Atletico Mineiro de Brasil. Además, también jugarán: Blloming de Bolivia vs Emelec de Ecuador y Millonarios de Colombia vs Always Ready de Bolivia. SUB 23: VA POR TOKIO El Seleccionado Argentino Sub 23, que suma cinco victorias en cinco presentaciones hasta el momento, podría asegurar esta noche su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en caso de derrotar a Colombia nuevamente (en la primera fase le ganó 2-1). El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del cuadrangular final del Preolímpico, se disputará desde las 22.30 horas. En la primera fecha, los dirigidos por Fernando Batista superaron 3-2 a Uruguay, mientras Colombia igualó 1-1 con Brasil. La jornada de hoy comenzará a las 20.00 horas con el duelo entre Uruguay y Brasil. OPERAN A GALLARDO El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, será operado en la mañana de este miércoles para la extracción de cálculos renales que lo llevaron a internarse de urgencia en la Clínica Los Arcos el lunes por la tarde. Por ello, todo indica que el domingo frente a Unión de Santa Fe, el líder de la Superliga estaría bajo la conducción de Matías Biscay, ayudante del Muñeco. RESCINDIÓ PABLO PÉREZ uego de la expulsión ante Boca que desencadenó un conflicto con Independiente, Pablo Pérez llegó a un acuerdo con la dirigencia y rescindirá este jueves su contrato, por lo que su regreso después de seis años a Newell´s quedó muy cerca de hacerse realidad. PRIMERA B METRO En el cierre de la segunda fecha del Torneo Clausura 2020, Acassuso le ganó 3-1 como visitante a Los Andes y consiguió su primer triunfo del certamen, luego que en la primera fecha quedara inconcluso su encuentro frente a Flandria (fue suspendido a los 30 del ST por falta de ambulancia). PRIMERA C Entre martes y miércoles se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura 2020, que dejó los siguientes resultados: Berazategui 0-1 El Porvenir, Central Córdoba (R) 0-0 Leandro N. Alem, Deportivo Merlo 1-1 Sportivo Italiano, Excursionistas 1-0 Victoriano Arenas, Laferrere 3-3 Argentino de Merlo, Luján 1-0 Cañuelas, San Martín (B) 1-0 Deportivo Español, Real Pilar 0-1 Ituzaingo y Midland 0-0 Lamadrid. Con estos resultados, Deportivo Merlo y Luján lideran las posiciones con 7 puntos.



Breves: Fútbol

6 de Febrero 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar