LAGUNAS: Salada de Monasterio: tarariras y grandes carpas en esta laguna lejos la mejor. Salada Grande: sumamente baja la laguna se vio mortandad. Preocupa el bajo nivel de agua. El Burro: algo de variada, con tarariras en bahía del alemán y pesca de carpas dientudos desde los campings. Adela y Chis Chis: se dan pejerreyes encarnando con mojarra en profundidades de los 15 o 20 cm. Las Barrancas: con la sorpresa de que algún pejerrey puede pasar el kilo. Por la gran bajante en algunas lagunas provocó gran mortandad de peces y están muy comprometidas algunas lagunas por ejemplo se secó totalmente La Vizcachita, dentro del establecimiento San Juan en San Cayetano. Gran mortandad de peces en San Antonio en Juárez y en otras como La Irene, Salada de Tedín y El Paraíso. Con muy buena pesca de tarariras en Kakel Huincul, no tiene buen nivel de agua ya que esta baja, pero da resultados positivos. Río de la Plata, Berisso: festival de bogas, dorados y con anguilas, también grandes patíes. Costanera de Punta Lara: con respuestas de muchísimas boguitas muy chicas. Costanera de Hudson: cuando hay buen nivel de agua se da una buena variada de cuero y algo de bogas. Pejerrey Club de Quilmes: días con excelente pesca de lisas. En kayaks en zona de la Pajarera de Quilmes, sigue excelente para las carpas grandes y algunas bogas interesantes. Ríos y Canales: En Canal 9 se lograron algunas lisas Entre Guerrero y La Postrera. El Salado está dando lisas muy grandes. En El Destino, algunas lisas y buena variada. Cascada de Canal 15, con marea se dieron algunos patíes y carpas de las buenas. Río Samborombón: alguna variada discreta, dado que está muy bajo. Paraná Guazú: Por el Guazú se continúa con días de bajantes muy pronunciadas, no obstante esto podemos mencionar que si se sale a pescar lo más recomendable esta por la noche, no solamente por estar relativamente más fresco y sin la temperatura agobiante del sol, sino porque parece ser que las distintas especies de temporada se mueven a en estas horas en busca de alimentarse, encontrándose de esta forma piques y capturas de bagres amarillos y blancos, algunos lindos pati, boguitas medianitas que promedian el kilo y medio, kilo ochocientos a chicas, con alguna excepción que supera los dos kilos y carpas pocas pero grandes, de día a camalote y con boyas se puede dar con ejemplares de manduví, dorados y tarariras muy esquivas se ve poca actividad. Cinco Bocas: Por esta zona lo más destacado sigue siendo la presencia y capturas de algunos lindos cachorros de surubí a lo que se le suma también la captura de algunos pati interesantes, para tener en cuenta se está dando más el pique con boyas y brazoladas de metro a metro veinte que buscándolo de fondo, la carnada anguilas o morenas. Ibicuy: por la zona de Ibicuy se están dando buenas respuestas de manduví, algunos lindos pati, porteñitos y bagres amarillos, por las noches presencia y respuestas de algún surubí de hasta los cinco kilos. A tener presente que por la noche mejoran los piques y que se están dando muchísimas respuestas de piques utilizando boyas de flote. En nuestro programa televisivo Nº813 de esta semana te mostramos como poder zafar de los posibles enganches de las líneas, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

La presencia y capturas de muy lindos ejemplares de bogas en Berisso no afloja en esta temporada.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno

