Vecinas de nuestra ciudad volcaron en Entre Ríos

Edición del viernes, 07/feb/2020







Un camión, en contramano, se les vino de frente en plena ruta. Las hizo volcar y se dio a la fuga. Están golpeadas, pero bien. Gioconda Benal, Luisina Vidal y las dos pequeñas de esta última protagonizaron un trompo y posterior vuelco del vehículo en el que se trasladaban en la provincia de Entre Ríos, mientras se dirigían hacia Campana desde Nogoyá. "El abandono de persona que hizo. Ojalá pueda conseguir su patente. No podés abandonar cuando por culpa tuya un auto comienza a hacer trompo y volcar. No sos humano", escribió Vidal en el muro de su Facebook, en alusión al accidente. Según relatos de personas allegadas a la familia, en plena ruta, un camión se cruzó de mano y las iba a impactar de frente, cuando Vidal pegó un volantazo al Peugeot 308 que conducía y perdió el control del vehículo. A pesar del violento accidente, las 4 ocupantes no experimentaron lesiones de gravedad. "Agradeceré eternamente a Dios que estuvo con nosotras en todo momento. Gracias a Dios podemos contarlo, podemos abrazarnos", señaló Vidal, al tiempo que Gioconda Bernal escribió al pie de unas de las fotos publicadas: "Gracias eternas a la mano de Dios. Bendecidas totalmente. Fue un milagro".













