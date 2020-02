Se trata de las Dras. Jorgelina Hidalgo y Daniela Sandra Metta, integrantes del Tribunal de Trabajo 3 de Campana. Es por 90 días, mientras se investigan presuntas irregularidades en el desempeño de sus cargos. En nuestra edición del 1 de febrero, dimos cuenta que el Dr. Alejandro Deppeler, había presentado su renuncia al cargo de Secretario del Tribunal de Trabajo Nro. 3 del Departamento Judicial Zárate-Campana, creado en octubre pasado. El Tribunal, con sede en Güemes 875, está presidido por la campanense Marina Lirusso, y lo completan las Dras. Daniela Metta y Jorgelina Hidalgo. La determinación de Deppeler generó gran sorpresa en el fuero laboral en particular y la comunidad letrada en general. Si bien no trascendieron las razones específicas, su renuncia estaría vinculada a su disconformidad con el funcionamiento del organismo; que lo llevaron a tomar la drástica decisión en un momento tan importante de su carrera profesional. Fuentes seguras confirmaron que el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, institución que ayer dictaminó la licencia forzosa por 90 días de las Dras. Jorgelina Hidalgo y Daniela Sandra Metta, por presuntas irregularidades en el desempeño de sus cargos y que trasuntan una importante afectación a la recta administración de justicia, mientras se investiga el caso. Incluso no se descarta la intervención del Jurado de Enjuiciamiento y una denuncia penal por adulteración de instrumento público.

Las titulares del Tribunal de Trabajo 3 iniciaron sus funciones en octubre.



Licencia forzosa para dos juezas en Campana

