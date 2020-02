La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/feb/2020 Primera Nacional:

Fue en un acto en el Teatro Pedro Barbero, donde se lucieron los dos modelos de camisetas y el resto de la indumentaria que provee ahora la firma Prócer. El Violeta jugará el domingo como visitante frente a Instituto en la reanudación del torneo. El domingo, Villa Dálmine estará retomando el actual campeonato de la Primera Nacional cuando enfrente desde las 19.00 horas como visitante a Instituto de Córdoba por la primera fecha de la segunda rueda de la Zona B. Y previa a ese encuentro, el Violeta realizó el miércoles por la noche la presentación de su nueva camiseta y las diferentes variantes de indumentaria que le provee ahora la firma Prócer, que desde este 2020 viste al equipo de nuestra ciudad. El evento de presentación se desarrolló en el Teatro Pedro Barbero y contó con la participación de las autoridades de la institución; de representantes de la compañía; y también el Intendente Sebastián Abella. "Esto forma parte del crecimiento que estamos teniendo día a día. Quiero agradecer mucho a la gente de Prócer por confiar en nosotros; y a los sponsors y a los socios, que son el sustento del club", señaló el Presidente de Villa Dálmine, Diego Lis. A su turno, Enzo Hernando, titular de Prócer, manifestó: "Para nosotros es una alegría muy grande estar acá, acompañando a este club tan lindo y a esta ciudad tan hermosa. Esperamos que esta sea una relación de largo tiempo, que nos acompañemos juntos y que sea un camino muy fructífero para los dos". Luego agregó: "Prócer es una marcar muy antigua, de mucha trayectoria, cercana a cumplir 100 años de vida. Y siempre hemos apoyado al deporte en todas sus disciplinas, con diferentes accesorios que hemos hecho a lo largo de estos años. Así que esperamos que también guste la indumentaria que hemos realizado para el Club Villa Dálmine". Posteriormente, los integrantes del plantel profesional lucieron los diferentes modelos de indumentaria que Prócer elaboró para entrenamientos y "salidas" y también los dos modelos de camiseta que el Violeta utilizará este semestre: uno, con el tradicional Violeta; y otro, blanco, con una franja violeta vertical e irregular que la atraviesa por el centro. En el pecho, los sponsors principales son Campana Vial Grúas y Grupo Teva; en los hombros acompaña Transporte Padilla; en las mangas, Axion energy; y en la espalda están Master Bus y Ameghino Servicios. En tanto, en el pantalón aparecen La Catedral Resto Bar, Sandwichería San-Sol, Panadería Fénix y Name Panebianco.



OROSCO, PICAZZO LUNGARZO Y OJEDA LUCIERON LOS MODELOS.





EL INTENDENTE ABELLA ACOMPAÑÓ EL EVENTO Y RECIBIÓ UNA CAMISETA DE REGALO.





TAMBIÉN SE PRESENTÓ LA INDUMENTARIA DE ENTRENAMIENTO Y SALIDA.





JUGADORES, CUERPO TÉCNICO Y STAFF PARTICIPARON DEL EVENTO. Y AL FINAL SE FOTOGRAFIARON TODOS JUNTOS CON INDUMENTARIA PROCER. Hoy comienza la segunda rueda Se jugarán dos partidos de la Zona A y tres de la Zona B. La 16ª fecha del campeonato de la Primera Nacional marcará el inicio de la segunda rueda. Y se pondrá en marcha hoy, con dos partidos de la Zona A y tres de la Zona B, en la que se encuentra Villa Dálmine. Los restantes encuentros se jugarán entre sábado y domingo, a excepción de Santamarina vs Sarmiento de Junín, que se disputará el lunes en Tandil. En la Zona A, los líderes son Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto y Platense, todos con 28 puntos. Después aparece Temperley con 25. En tanto, en la Zona B, San Martín de Tucumán es puntero con 34 unidades, cuatro más que Sarmiento (30). En esta tabla, el Violeta está octavo con 18 puntos. FECHA 16 – ZONA A VIERNES - 17.00 horas: Barracas Central vs Gmo. Brown (PM) / Nelson Sosa - 21.00 horas: Temperley vs Estudiantes (RC) / Andrés Gariano SÁBADO - 17.30 horas: Estudiantes (BA) vs Mitre (SdE) / Luis Lobo Medina - 19.05 horas: Platense vs Ferro C. Oeste / Jorge Baliño - 20.00 horas: San Martín (SJ) vs Belgrano / Diego Ceballos DOMINGO - 17.05 horas: Dep. Morón vs Nueva Chicago / Pablo Dóvalo - 19.00 horas: Agropecuario vs Alvarado (MdP) / Yamil Possi - 20.00 horas: Independiente (M) vs Atlanta / Leandro Rey Hilfer FECHA 16 – ZONA B VIERNES - 19.00 horas: Quilmes vs Tigre / Carlos Córdoba - 21.00 horas: Atl. de Rafaela vs Brown (A) / Fabricio Llobet - 21.30 horas: Gimnasia (J) vs Dep. Riestra / Lucas Novelli SÁBADO - 17.00 horas: Def. de Belgrano vs Gimnasia (M) / Lucas Comesaña - 17.05 horas: All Boys vs Chacarita / Yael Falcón Pérez DOMINGO - 18.00 horas: San Martín (T) vs Almagro / Emanuel Ejarque - 19.00 horas: Instituto vs Villa Dálmine / Pablo Giménez LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Sarmiento (J) / Julio Barraza #VillaDálmine Anoche, en el Teatro Pedro Barbero, se presentó la nueva camiseta y toda la indumentaria que provee la firma Prócer a partir del convenio firmado para este 2020. pic.twitter.com/5mWjcx37Xt — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 6, 2020

