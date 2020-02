Un joven y una mujer protagonizaron un accidente en moto ayer en el barrio Villanueva. Eran alrededor de las 20 de ayer cuando, a metros de su domicilio, un joven dobló con su Gilera de Chiclana hacia Mosconi cuando se encontró que una mujer en una Honda hacía lo propio en sentido inverso. En la maniobra, ambos perdieron estabilidad, pero la maniobra más brusca, para evitar la realizó el joven quien al caer se terminó clavando una de las palancas de freno del manillar en el brazo. Según testigos, la herida era profunda y podían verse los tendones a simple vista. Tanto fue así que, mientras llegaba el SAME (#107), vecinos del lugar lo asistieron con una toalla para que se tape la herida. La mujer, en tanto, no recibió mayores lesiones del episodio. Finalmente, el joven fue trasladado hasta el Hospital Municipal donde fue intervenido. Del operativo participaron efectivos del Comando Patrulla Campana (#911) asignados a la zona 8.

El joven tenía una profunda herida en uno de sus brazos y fue trasladado hasta el Hospital Municipal.

#Dato Choque de dos motos en Mosconi y Chiclana. Un joven se lastimó el brazo con el manubrio al caer con la Gilera Smash 110 cuando doblaba desde Chiclana y maniobró para no chocar a la mujer que venía en la Honda 110 por Mosconi. Presente CP zona 8. Trasladó SAME 3 pic.twitter.com/R6ACsaEIAT — Daniel Trila (@dantrila) February 7, 2020

Por esquivarla se clavó el freno un el brazo

