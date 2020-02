Denuncian en Campana un ataque de características similares al del crimen de Villa Gesell

Lo hizo una joven por Twitter. La víctima fue su hermano y adjuntó una foto de la supuesta escena para tratar de identificar a los responsables. Las autoridades confirmaron que hubo incidentes, pero carecen de precisiones porque no hay denuncia radicada. Una joven denunció por las redes sociales un ataque de características similares al que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de jóvens zarateños a la salida de un boliche de Villa Gesell. El hecho ocurrió este jueves por la mañana en las inmediaciones de un local bailable céntrico y pese a que las autoridades confirmaron que hubo incidentes, no pudieron brindar mayores precisiones, porque no hay denuncia radicada al respecto. El hecho se habría registrado pasado el amanecer en la zona de Mitre y Moreno. Ante la consulta de La Auténtica Defensa, tanto la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio como la Comisaría Primera de la Policía Bonaerense estaban en conocimiento de incidentes en el lugar, aunque ambas entidades no disponían de más detalles, ya que nadie realizó una denuncia formal ni tampoco se efectuó un acta de la intervención policial. Sí se sabe que al menos un móvil policial se presentó en el lugar para dispersar a los involucrados y que no hubo detenidos. Cámaras del CIMOPU ubicadas en las inmediaciones podrían haber registrado imágenes, lo que se terminará de confirmar si el material es solicitado y peritado por la Justicia. Este jueves y a través de Twitter, una joven llamada Micaela Fernández (@Mica_VFernandez) aseguró que su hermano fue golpeado estando en el suelo por un grupo de personas. Difundió el suceso y solicitó de manera pública identificar a los presuntos responsables de la agresión, adjuntando una imagen de la supuesta escena. "Hoy a la salida de un boliche de Campana mi hermano estaba parado viendo varias peleas que estaban ocurriendo en el lugar cuando es agredido primero verbalmente por este energúmeno", relató la joven, señalando en la imagen al presunto autor principal del ataque. "Mi hermano intenta hablar con él para evitar una pelea y la respuesta fue una trompada por parte de este chico seguida de otra trompada de otro de sus amigos, mi hermano aun así no quiso pelear por lo que intentado esquivar y cubrirse de los golpes que siguieron después de los dos primeros cae al piso y es ahí cuando este chico con su grupo de amigos comienzan a pegarle trompadas y patadas en el suelo e intentan robarle su celular", contó. La joven, que sería vecina de Zárate, culminó su publicación agradeciendo que su hermano "hoy la cuenta" -informó luego que solo tiene "unos cuantos moretones"- y pidiendo información sobre las personas que se observan en la foto que adjuntó. Usuarios de Twitter destacaron que su hermano no se haya involucrado en la pelea y uno le indicó que conocía a los supuestos atacantes. Al cierre de esta edición el tweet había sido compartido más de 500 veces.

Foto: Twitter @Mica_VFernandez



Denuncian en Campana un ataque de características similares al del crimen de Villa Gesell

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar