Efemérides del día de la fecha: 7 de febrero

DÍA DEL CARNAVALITO Celebrado desde el año 1982, en este día se conmemora el fallecimiento de Edmundo Porteño Zaldívar, compositor del carnavalito "El Humahuaqueño", una canción representativa para los jujeños. Nacido el 9 de octubre del año 1917, desde niño creció rodeado con la música de su padre, el célebre cantor Edmundo "Polo" Zaldívar, que lo inspiró a escribir su primera zamba "Nunca, nunca" y a aprender a tocar a la perfección la guitarra, la quena, el guitarrón, el charango, el arpa, el bombo y el requinto. Su debut en radio fue a la corta edad de 7 años en LR 10 Radio Cultura acompañando a su padre y a los 8 años debutó como cantor en el Teatro Pueyrredón de Flores. En el año 1938 integró la orquesta típica "Los Indios" dirigida por Ricardo Tanturi. Al poco tiempo ingresó a Radio El Mundo, donde interpretó un amplio repertorio de canciones cuyanas y pampeanas hasta que los directivos le pidieron hacer una canción nueva que evocara al norte del país; así, en su habitual viaje al trabajo el traqueteo del tranvía y el chocar de sus palmas con sus piernas se mezcló con sus recuerdos de anécdotas e increíbles fotografías del norte del país inspirándolo a escribir su mayor éxito "El Humahuaqueño": "a partir de un ruido muy particular que hacía este transporte, y tocando con las manos en sus piernas le salió el ritmo y parte de la letra. Cuando llegó a la radio terminó toda la letra. Eso fue en 1941 y él conoció Humahuaca en 1943" le comentó el hijo del músico, Edmundo Zaldívar, al medio jujeño "El Tribuno." Cuando llegó a Jujuy fue recibido por una comitiva especial que lo honró y le expresó su gratitud; más adelante, en el año 1954 mediante el Decreto nº 3621-G el Poder Ejecutivo jujeño declaró al carnavalito de Zaldívar como baile y música regional de la provincia. Asimismo en el año 1954 integró el cuarteto de Troilo-Grela tocando el guitarrón; al año siguiente junto Aníbal Troilo, mejor conocido como "Pichuco", participó en la película "Vida Nocturna" interpretando la canción "Palomita Blanca." Entre sus canciones más destacadas se encuentran "Mañana al alba", "Soy carnaval", "Adiós San Telmo" y "Carnaval Coya". Falleció a los 61 años en Buenos Aires.

ARGENTINA CAMPEÓN SUDAMERICANO SUB-20 Habían transcurrido 30 años desde aquel remoto campeonato sudamericano en el que los sub-20 empataban contra Paraguay 2 a 2 y por el azar del sorteo se coronaban campeones de Sudamérica por primera vez en su historia. A partir de esto, se sucedieron incontables entrenadores y talentosas promesas que intercambiando formación, estrategias de juego y entrenamientos se estancaron en el segundo y tercer puesto de los siguientes campeonatos. Pero la esperanza de cambiar el fatídico destino llegó en el año 1997 con la dirección técnica de José Pékerman y los excepcionales jugadores Walter Samuel, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme y Pablo Aimar. Detrás de Uruguay la albiceleste pasó la fase de grupos con apenas una derrota que demostró que el equipo tenía un buen desempeño en la cancha que necesitaba pulirse; cosa que se logró en la contundente victoria ante Venezuela 3 a 0 con goles de Diego Quintana, Pablo Aimar y Bernardo Romeo. Después de empatar contra Uruguay, la selección triunfó ante Brasil 2 a 0 con goles de Samuel y Riquelme: "con estos dos factores [la concentración y la regularidad] ganamos el partido más difícil. No quiero hablar del título, pero sin dudas hoy nos acercamos un poco" dijo al respecto Pékerman. El empate ante Paraguay 1 a 1 terminó dándole la victoria por puntos a la selección que se clasificó al Mundial Sub-20 Malasia. SE ESTRENA "PINOCHO" Un día como hoy en el año 1940, se estrenaba "Pinocho" en el Central Theatre de Nueva York. En plena producción de "Blancanieves y los siete enanitos", gran éxito estrenado en el año 1937, Disney comenzó la búsqueda de la siguiente historia a la que daría vida con sus animadores cuando el animador Norman Ferguson le presentó la novela "Las aventuras de Pinocho" del escritor italiano Carlo Collodi publicada en el año 1883: "a Walt se le reventaron las tripas del entusiasmo" recordó años más tarde Ferguson. Así, se sucedieron 18 meses de intenso trabajo en los que se llegaron a crear 2 millones de dibujos de los cuales se usaron apenas 300.000; a pesar de esto su estreno no tuvo demasiada repercusión debido a que en ese entonces comenzaba la Segunda Guerra Mundial y aumentaba la producción de propaganda bélica y noticias acerca de la contienda a la que Estados Unidos ingresaría a finales del año 1941 a causa del ataque a Pearl Harbor. Aun así ganó dos Premios Oscar en las categorías "Mejor canción original" con la canción "When you wish upon a star" y en "Mejor banda sonora" el mismo año de su estreno.

