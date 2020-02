La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/feb/2020 Automovilismo:

El campanense, quien se recupera de un accidente, no podrá estar en la primera fecha de la categoría 850cc de la FEDENOR. La temporada de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR) no arrancará de la forma deseada para el piloto campanense Juan Carlos Muñoz, protagonista de la categoría 850cc: es que un accidente sufrido en la vía publica días atrás le dejó una secuela en una de sus piernas que no le permite desplazarse de manera normal. Ante esta situación, "Juancho" está llevando adelante una recuperación especial, la cual le llevará "un tiempo" para la recuperación total para volver a tener actividad normal en lo cotidiano y, de manera especial, en la alta competencia. Esto ya se habló con su equipo, que comanda Diego Fangio en la vecina ciudad de Escobar, que ya tomó cartas en el tema. En principio, si la recuperación avanza tal lo pautado, Muñoz podría reaparecer en la segunda fecha del campeonato de la FEDENOR. Igualmente, se trabaja en el auto para llegar bien a su regreso tras este parate obligado y seguir creciendo después de una temporada 2019 en la que el campanense fue de menor a mayor en el campeonato.



