La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/feb/2020 Primera Nacional:

Hoy comienza la segunda rueda







Se jugarán dos partidos de la Zona A y tres de la Zona B. La 16ª fecha del campeonato de la Primera Nacional marcará el inicio de la segunda rueda. Y se pondrá en marcha hoy, con dos partidos de la Zona A y tres de la Zona B, en la que se encuentra Villa Dálmine. Los restantes encuentros se jugarán entre sábado y domingo, a excepción de Santamarina vs Sarmiento de Junín, que se disputará el lunes en Tandil. En la Zona A, los líderes son Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto y Platense, todos con 28 puntos. Después aparece Temperley con 25. En tanto, en la Zona B, San Martín de Tucumán es puntero con 34 unidades, cuatro más que Sarmiento (30). En esta tabla, el Violeta está octavo con 18 puntos. FECHA 16 – ZONA A VIERNES - 17.00 horas: Barracas Central vs Gmo. Brown (PM) / Nelson Sosa - 21.00 horas: Temperley vs Estudiantes (RC) / Andrés Gariano SÁBADO - 17.30 horas: Estudiantes (BA) vs Mitre (SdE) / Luis Lobo Medina - 19.05 horas: Platense vs Ferro C. Oeste / Jorge Baliño - 20.00 horas: San Martín (SJ) vs Belgrano / Diego Ceballos DOMINGO - 17.05 horas: Dep. Morón vs Nueva Chicago / Pablo Dóvalo - 19.00 horas: Agropecuario vs Alvarado (MdP) / Yamil Possi - 20.00 horas: Independiente (M) vs Atlanta / Leandro Rey Hilfer FECHA 16 – ZONA B VIERNES - 19.00 horas: Quilmes vs Tigre / Carlos Córdoba - 21.00 horas: Atl. de Rafaela vs Brown (A) / Fabricio Llobet - 21.30 horas: Gimnasia (J) vs Dep. Riestra / Lucas Novelli SÁBADO - 17.00 horas: Def. de Belgrano vs Gimnasia (M) / Lucas Comesaña - 17.05 horas: All Boys vs Chacarita / Yael Falcón Pérez DOMINGO - 18.00 horas: San Martín (T) vs Almagro / Emanuel Ejarque - 19.00 horas: Instituto vs Villa Dálmine / Pablo Giménez LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Sarmiento (J) / Julio Barraza



Imagen ilustrativa



Primera Nacional:

Hoy comienza la segunda rueda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar