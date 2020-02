Será la primera presentación del año como local del Tricolor, que necesita ganar para mantener sus chances de llegar a playoffs. Comienza a las 21.30 horas.

Por la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, el Club Ciudad de Campana recibirá esta noche a Pueblo Nuevo de Olavarría en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de la calle Chiclana 209.

Será la primera presentación del año como local del Tricolor, que en el inicio de esta segunda fase obtuvo un gran triunfo ante Independiente de Zárate, pero luego cayó en su visita a Social de Alejandro Korn. Por ello volvió a caer al octavo puesto de la Zona B y quedó con muchas obligaciones si quiere mantener vivas sus ilusiones de llegar a los playoffs.

Será, además, el primer enfrentamiento del CCC (record de 4-8) ante un equipo de la Zona Sur. Y el presente marca que Pueblo Nuevo llega en gran forma a nuestra ciudad, después de dos importantes triunfos: primero superó 75-70 a Sportivo Pilar y luego, 88-85 a Independiente de Tandil. Así, ahora cuenta con un registro de 7 victorias y 7 derrotas en la temporada y se encamina a los playoffs.

Los demás encuentros de esta fecha de la Zona B serán: Independiente de Zárate vs Social de Alejandro Korn; Independiente de Tandil vs Costa Sud de Tres Arroyos; y Sportivo Pilar vs Platense de La Plata.

En tanto, por la tercera fecha de la Zona A se medirán: Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Racing de Olavarría; Sporting de Mar del Plata vs Colón de Chivilcoy; Regatas de San Nicolás vs Belgrano de San Nicolás; y Atenas de La Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez.