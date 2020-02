Sufrió un corte en la cabeza tras impactar contra un Corolla

Fue ayer en Av. 6 de Julio y Gismundi. La joven circulaba en bici. Un móvil del SAME trasladó a una joven de 17 años hasta el Hospital Municipal luego de que sufriera un corte en su cuero cabelludo tras impactar contra un Toyota Corolla. Según relatos, la joven se trasladaba en su bicicleta transportando un bidón con nafta por la Av. 6 de Julio y no alcanzó a esquivar a vehículo que iniciaba su maniobra de ingreso Gismudi. Intervino Comando Patrulla Campana.

La accidentada fue trasladada hasta el Hospital Municipal donde recibió las curaciones pertinentes.

#Dato Choque en barrio La Argentina. Una mujer en bicicleta venía por Av. 6 de Julio en contra mano con un bidón de nafta, mientras que en Gismundi salió un Toyota Corolla, la ciclista cayó y se lastimó la cabeza. Atendida primero por enfermeros de Siem, trasladó SAME 3, CP6 pic.twitter.com/dQj13teUlh — Daniel Trila (@dantrila) February 7, 2020

