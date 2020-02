La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 TenarisSiderca-UOM: hubo acuerdo







Extraoficialmente se supo que las suspensiones se extenderán hasta julio a cambio de reincorporar a los despedidos en enero y un nuevo esquema de suspensiones. También caerán 140 contratos durante febrero y marzo, pero efectivizarán a otros 200. Encabezada por Angel Derosso, Secretario Adjunto de la UOM Seccional Campana, el 21 de enero por la mañana tuvo lugar una asamblea informativa en la sede de la calle De Dominicis a la que fueron convocados los 191 trabajadores en conflicto (40 de ellos efectivos que fueron despedidos, y el resto a quienes no se les renovó el contrato a término). Luego de un ida y vuelta en el que incluso tomó cartas la delegación local del Ministerio de Trabajo, la empresa aceptó volver al esquema de suspensiones acordado con el gremio vigente hasta diciembre último. Es decir 90% del salario en tres turnos, mientras continuaban las conversaciones para acercar posiciones. Ese escenario, supuestamente, vencía hoy, sábado 8 de febrero. No hubo una comunicación oficial al respecto, pero fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa que el período de tregua arrojó como resultado un nuevo esquema de suspensiones acordado con el sindicato hasta Julio próximo al 80% y hasta un máximo 15 días, cuando anteriormente el trabajador podía estar todo el mes sin ir a trabajar. El acuerdo también involucraría la reincorporación de los 191 trabajadores que protagonizaron el conflicto. Aun así, habría otros 140 trabajadores cuyos contratos vencen entre el mes en curso y el próximo, que no podrán renovarán su vínculo con la empresa. Se trata de un grupo cuyo ingreso fue reciente, y tendrán prioridad de reincorporarse ni bien se recupere la carga de planta en Campana. Además, del resto de los operarios con contrato vigente, se efectivizarán a 200.

El Secretario Adjunto de la UOM Campana, Ángel Derosso, durante la asamblea del 21 de enero, anunció conversaciones hasta hoy.



