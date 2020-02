La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Otra moto en El Destino







Fue ayer en Castilla y Mosconi. Chocó contra un Fiat Uno. El Fiat Uno se trasladaba por Castilla y el motociclista por Mosconi. El choque fue bastante violento, y el joven conductor de la moto terminó volando hasta la zanja tras impactar contra el costado derecho del automóvil, ayer al mediodía. Mientras se esperaba al SAME, el joven salió de la zanja y se sentó a esperar sentado en un tronco, mientras unos vecinos acercaron una manguera con agua para que pudiera higienizarse. Cuando llegó la ambulancia, se trasladó por sus propios medios hasta la camilla por lo que se especuló que no tendría golpes de gravedad. Sin embargo, se supo que intervino Policía Científica y recién habilitaron el sector a las 18.

#Dato Choque en barrio El Destino, Castilla y Mosconi, un Fiat Uno y y a Titán, el joven cayó a la zanja, vecinos acercaron la manguera con agua para enjuagar las heridas, SAME 1 lo trasladó al hospital. Comando zona 7 pic.twitter.com/FuxWgQNSXX — Daniel Trila (@dantrila) February 8, 2020

