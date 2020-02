La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Primera D:

POR LAS LLUVIAS, AYER NO ARRANCÓ EL TORNEO Las tormentas que afectaron ayer a nuestra región provocaron la suspensión del encuentro que debían disputar Atlético Lugano y Claypole en Tapiales, por lo que el Torneo Clausura 2020 todavía no tiene partidos disputados. Así, los cotejos que abrirán el certamen se jugarán hoy: Puerto Nuevo vs Deportivo Paraguayo y Atlas vs Centro Español (ambos desde las 17.00). Mañana domingo, en tanto, se enfrentarán: Liniers vs Muñiz y Argentino de Rosario vs Defensores de Cambaceres. Luego se medirán: Central Ballester vs Sportivo Barracas (lunes 17.00) y Yupanqui vs Juventud Unida (miércoles 17.00). Desde las 17.00 horas, el Auriazul recibe a Deportivo Paraguayo en el estadio Carlos Vallejos. Dirige Marcos Recalde. Después de un Torneo Apertura que le dejó pobres sensaciones, Puerto Nuevo comenzará hoy el Clausura de la temporada 2019/20 de la Primera D con la ilusión de recuperar el terreno perdido y pelear, al menos, un lugar en el Reducido que definirá el segundo ascenso. Será frente a Deportivo Paraguayo desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Marcos Recalde. El plantel Auriazul sufrió varias bajas respecto al primer semestre: Lautaro Velasco, Emmanuel Russo, Mariano Filiosi, Esteban Huarte, Brian Inveraldi y Brian Fassone, entre otros. En tanto, incorporó al delantero camerunés Lionel Noumbi Nkontchou y al mediocampista Juan Cruz Melgar (regresa al club y ocupará el cupo de refuerzo que en principio iba a ser para Nahuel Orlando). Así, el DT Martín Correa aprovechó las cinco semanas de trabajo previas al inicio de este Clausura para ensamblar piezas, reacomodar al grupo y definir la formación que presentará hoy frente a Deportivo Paraguayo. "Llegamos bien. Los muchachos trabajaron a full todos los días y en las dos últimas semanas hicimos muchos trabajos con pelota, haciendo hincapié en lo técnico y lo táctico. Estamos convencidos de lo que queremos hacer. Eso es lo más importante que nos deja esta pretemporada", explicó el entrenador. Para recibir al elenco Guaraní, Correa formará con Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo, Santiago Palacios; Enzo Moreno, Agustín Campana, Uriel Huarte; y Lionel Noumbi Nkontchau. La nómina de convocados se completa con Pablo Cardozo, Nahuel Gerez, Eliseo Aguirre, Iván Torres, Nicolás Colombano, Nazareno Gómez y Orlando Sosa. "Queremos tener el protagonismo del juego, aprovechar la tenencia del balón y recuperar rápido cuando lo perdamos. Vamos a salir a buscar el partido en todo momento, sabiendo que tenemos que estar tranquilos, sin caer en la ansiedad ni en la desesperación", señaló el DT Portuario en diálogo con LAD. En el Torneo Apertura, el Auriazul disputó 13 partidos: ganó apenas 3, empató 4 y perdió 6, por lo que terminó con 13 puntos en la 11ª ubicación. Por su parte, Deportivo Paraguayo tuvo una campaña muy similar (4 victorias, 3 empates y 6 derrotas) y con 15 unidades culminó en el 10º puesto. A pesar de ese irregular andar, ambos están muy cerca de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, al que accederán los seis mejores equipos sin contar a los dos finalistas que definirán el primer ascenso (los campeones del Apertura y Clausura). Por el momento, el último de los clasificados sería Yupanqui, que cuenta con 17 puntos. Por ello, comenzar con el pie derecho acercaría a esa posición a Puerto Nuevo, al tiempo que sería un gran envión anímico para afrontar la continuidad de este Clausura de la mejor manera.

“ESTAMOS CONVENCIDOS DE LO QUE QUEREMOS HACER. ESO ES LO MÁS IMPORTANTE QUE NOS DEJA ESTA PRETEMPORADA", EXPLICÓ EL DT MARTÍN CORREA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39. En 38 partidos, Puerto Nuevo ganó 17 veces, Dep. Paraguayo logró 14 victorias y empataron en 7 oportunidades. Puerto convirtió 49 goles, mientras que Dep. Paraguayo marcó 47. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 18 partidos, Puerto Nuevo ganó 11 (28 goles); Paraguayo logró 4 victorias (16 goles); y empataron 3 veces. COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO. En 20 juegos, Paraguayo ganó 10 (31 goles); Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles); e igualaron en 4 oportunidades. EL RESULTADO DEL TORNEO APERTURA. El sábado 7 de septiembre de 2019, por la 1ª fecha, Deportivo Paraguayo se impuso 2-0 con goles de Matías Gal y Jorge Rosas Quintero en cancha de Liniers. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 28 de abril de 2019, por la 28ª fecha de la Primera D 2018/19, Puerto Nuevo venció 3-0 con goles de Orlando Sosa, Nazareno Gómez y Carlos Tapia. APOSTILLAS: Como local, Puerto Nuevo lleva 3 encuentros sin derrotas, con 2 victorias y un empate. La última derrota en Campana aconteció el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3ª fecha: 2 a 0, con goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA DE 1994 El domingo 27 de noviembre, por la 19ª fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 1-0 a Deportivo Paraguayo con gol de Omar Díaz. La síntesis de dicho partido fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Pablo Cappelletti; Nolberto Miño, Gustavo Kerke, Walter Barrios y Héctor Leyes; Juan Gamarra, Ramón Godoy, Omar Díaz (Fabián Gamboa) y Javier González; Marcelo Tellería (Cerrutti) y Roque Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Rubén Darío Lergen, Marcelo Pasquet y Aguilar. DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Campana; Carrizo, S. Gil, J. Flores y Ruíz Díaz; Báez, Berón (Gibbons), Gancedo (Guillín) y Tilger; Smith y Cáceres. DT: Omar García. SUPLENTES: Nuñez, Castro y Vera. GOL: PT 11m Omar Díaz (PN). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Carlos Jesse. #PuertoNuevo Este sábado debuta en el Torneo Clausura de la Primera D: desde las 17.00 juega como local frente a Deportivo Paraguayo. El DT Martín Correa formará con Díaz Peyrous; Rodríguez, Cuenos, Areco, Ramón; Redondo, Palacio; Moreno, Campana, Huarte; y Noumbi Nkontchau. pic.twitter.com/nplwqrpCLt — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 8, 2020

