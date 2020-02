La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 DT de Villa Dálmine:

GANARON QUILMES, RAFAELA Y RIESTRA Ayer se reanudó el campeonato de la Primera B Nacional con cinco partidos. Dos correspondieron a la Zona A y terminaron en empates: Barracas Central 1-1 Guillermo Brown (PM) y Temperley 0-0 Estudiantes (RC). Y los otros tres fueron de la Zona B en la que se encuentra Villa Dálmine y ofrecieron los resultados más atractivos: Quilmes le ganó 2-1 como local a Tigre; Atlético de Rafaela venció 2-0 en su estadio a Brown de Adrogué; y Deportivo Riestra festejó en Jujuy al derrotar 1-0 a Gimnasia. Con estos resultados, Riestra quedó 4º con 25 puntos; Rafaela, 5º con 24; y Quilmes, 8º con 19. Por ello, el Violeta perdió un lugar: ahora está 9º con 18. En tanto, hoy sábado habrá otros cinco partidos. Por la Zona A jugarán: Estudiantes (BA) vs Mitre de Santiago del Estero (17.30), Platense vs Ferro Carril Oeste (19.05) y San Martín de San Juan vs Belgrano de Córdoba (20.00). Mientras que por la Zona B lo harán: Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Mendoza (17.00) y All Boys vs Chacarita (17.05). Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento de la semana y luego viajará rumbo a Córdoba, donde mañana reanudará el campeonato enfrentando a Instituto. PRIMERA NACIONAL En la mañana de este sábado, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento de la semana antes de partir rumbo a Córdoba, donde este domingo se medirá frente a Instituto (19.00 horas; arbitraje de Pablo Giménez) en la reanudación del campeonato de la Primera Nacional. "Creemos que estamos bien. El tiempo de preparación fue óptimo y la cantidad de partidos de preparación que hemos hecho fue buena. Lo negativo fueron las lesiones de Matías Ramírez ni bien arrancamos y la de Saúl Nelle en el amistoso con Morón, que nos impide hoy tener a todos los jugadores a disposición. Pero siento que llegamos bien al debut, con la ilusión y la ansiedad de arrancar y de hacerlo de la mejor manera", señaló el DT Lucas Bovaglio en diálogo con LAD, ayer al término de la práctica. El entrenador no quiso todavía confirmar la formación que presentará mañana frente a La Gloria, aunque afirmó que "está prácticamente todo definido". En ese sentido, Federico Recalde sería el volante central; y Catriel Sánchez, el centrodelantero. La única duda pasa por el marcador central izquierdo (Juan Ignacio Alvacete o Gastón Martínez), mientras Fernando Brandán (última incorporación) no estará en la delegación que viaje hoy rumbo a Córdoba. Entonces, de no mediar sorpresas, la formación Violeta para mañana sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Alvacete o Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Catriel Sánchez. La nómina de convocados se completaría con Juan Pablo Lungarzo, Santiago Moyano, Cristian Carrizo, Nicolás Femia, Álvaro Veliez y Germán Lesman. Consultado por LAD sobre qué tiene que mejorar Villa Dálmine respecto al primer semestre, Bovaglio apuntó: "En tratar de manejar algunos momentos de los partidos. Siento que la excesiva juventud que tenemos en el plantel nos pasó factura en algunos momentos, porque la emoción nos ganaba o la inexperiencia nos llevaba a tomar malas decisiones. Lo que nos pasó en el primer semestre nos debe servir de aprendizaje. Por otro lado, me encantaría que el equipo levante el nivel de eficacia cada vez que llega al área rival. Somos un equipo que genera habitualmente varias situaciones de gol, pero lamentablemente hemos tenido una baja eficacia y ello conspiró para que no tengamos más puntos en el campeonato". Mañana, enfrente estará Instituto, equipo que marcha en la 7ª ubicación, dos unidades por encima del Violeta (20 puntos contra 18). Su entrenador es César Zabala y en este receso no ha sufrido bajas ni ha sumado incorporaciones. "Es un rival que propone, que nos va a salir a buscar y que intenta salir jugando desde el fondo. Trataremos de neutralizar las virtudes del rival, que tiene, quizás, una obligación distinta a la que tenemos nosotros. Sin embargo, nuestros intereses están por delante, porque vamos a tratar de plantarnos de visitante como lo hemos hecho cada vez que salimos de Campana. Ojalá que podamos traernos un resultado positivo", manifestó Bovaglio sobre La Gloria. Para esta primera fecha de la segunda rueda, Instituto formaría con Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen, Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio, Juan Ignacio Sills; Damián Arce; Mateo Bajamich, Francizco Apaolaza o Martín Pino y Facundo Silva. Finalmente, Bovaglio también se refirió a la importancia que tiene el primer partido del año: "Hay una frase instalada en el ambiente que dice que siempre hay que arrancar con el pie derecho. Y eso es muy relativo, porque estamos hablando del primer partido de quince que tenemos por delante. Sí sirve de estímulo, para arrancar con confianza; o para corregir errores con mayor tranquilidad. El primer partido otorga tres puntos, de la misma manera que lo hace el último partido. Siempre está bueno arrancar con una sonrisa, pero sabemos que el primer partido no define nada".

EL DT SE INCLINÓ POR RECALDE PARA OCUPAR EL PUESTO DE VOLANTE CENTRAL.

#VillaDálmine Viaja hoy rumbo a Córdoba para enfrentar mañana a Instituto (19.00; arbitraje de Pablo Giménez). Bovaglio no confirmó los 11, pero serían: Ojeda; Sansotre, Maciel, Alvacete, Banegas; Cuevas, Recalde, Del Priore; Orosco; Picazzo y Sánchez. pic.twitter.com/OcjG7O09wO — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 8, 2020

