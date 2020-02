La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 No hay fecha confirmada para la tarjeta AlimentAR







Serán $11 millones mensuales para unos 2500 beneficiarios de Campana. Según Alejo Sarna, se distribuiría desde marzo. Hoy es el festival solidario "Mochis para todos". Luego de su paso por Las Campanas y Ariel del Plata la semana pasada, el grupo de militantes del Frente de Todos referenciados en Alejo Sarna y Carla Navazotti entre otros, continua ayer visitando distintos comercios de Villanueva, 9 de Julio y Dallera para brindar información sobre la tarjeta Alimentaria 2020 instrumentada a través del Plan AlimentAR que lleva adelante el Ministerio Nacional de Desarrollo Social. "Busca erradicar el flagelo más importante contra el país, que es el hambre. La tarjeta tiene la potencialidad de darle una mano no solo a los beneficiarios, sino también a los pequeños y medianos comerciantes de Campana que en los últimos 4 años se vieron muy castigados por la política de ajuste de Cambiemos que disminuyó drásticamente el consumo de alimentos, incluyendo la leche, por ejemplo", comentó Sarna y aseguró que "en general, los comerciantes saben de la existencia del programa pero no conocen cómo es su implementación o cómo opera la tarjeta, que es como una tarjeta de débito pura y exclusivamente para la compra de alimentos. Nosotros pensamos en hacer este trabajo en el territorio, de manera tal que cuando llegue la tarjeta se implemente rápidamente". En ese sentido, Sarna especificó: "No está contemplado ningún descuento especial por comprar con la Tarjeta Alimentiria 2020, y el comerciante no puede cobrar un recargo por su utilización". Además, señaló que hasta el momento no hay ninguna información de su distribución a Campana durante el mes en curso y consideró que se efectivizará en Campana durante el mes próximo. En nuestra ciudad serán unos 2500 vecinos los alcanzados por el nuevo beneficio, lo que representa unos $11 millones mensuales para la compra de alimentos. Se trata de un universo que ya percibe la Asignación Universal: madres embarazadas a partir de los 3 meses, madres y padres de niños de entre 0 y 6 años, y personas con discapacidad que no pueden alcanzar la canasta alimentaria básica. PIZZA LIBRE Sarna recordó también que hoy tendrá lugar el festival solidario "Mochis para Todos" en el club Independiente a partir de las 21 con el objeto de comprar mochilas y kits escolares que serán distribuidos entre niños necesitados. El menú incluye una empanada, pizza libre de "La Fortuna", una bebida y música. Carla Navazzotti, organizadora del programa expresó al respecto, que "si bien este es el 4to año del programa y el año pasado se logramos entregar mochilas a más de 260 niños, este año tenemos la esperanza de entregar más mochilas. La demanda creció, pero también creció la cantidad de personas que se acercaron a ayudar, en esta edición del programa puedo decir con orgullo que logramos unir a muchas agrupaciones políticas, a varias organizaciones sociales y vecinos y vecinas de la ciudad que quieren colaborar con la educación." La tarjeta tiene un valor de $500.-

Sarna e integrantes del Frente de Todos ayer, difundiendo las características de la Tarjeta Alimentar 2020. “El comerciante no puede cobrar un recargo por su utilización", aclaró.



