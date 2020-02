La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Opinión:

Las mañas del zorro

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

La posverdad es en realidad una falsedad que quienes la difunden pretenden que la gente la asuma como una verdad y que forme parte de aquello que se conoce como el sentido común porque como alguna vez dijo Roland Barthes "la lucha por el poder es la lucha por el sentido común". En este sentido resulta interesante observar como por todos los medios se repiten hasta el cansancio posverdades, dando por sentado y sin más preámbulo que son verdades absolutas, sobre todo por aquellos que son presentados como expertos en el tema que se está tratando. Tengamos en cuenta que el sentido común es la antítesis del pensamiento crítico, esto es no poner en tela de juicio lo que nos dicen independientemente de quien lo diga. Esta estratagema comunicacional es utilizada fundamentalmente en cuestiones económicas y sociales motivo por el cual debemos estar precavidos para no caer en la trampa de creer que son verdades absolutas, sobre todo por las consecuencias que tienen en nuestras vidas. Es curioso escuchar que el sentido común es el menos común de los sentidos lo que demuestra que se trata de una construcción social y no de una verdad revelada. Recordemos lo que decía William I. Thomas en su teorema: Si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias. Una de las tantas falacias a que nos tienen acostumbrados es que para disminuir la pobreza es necesario crecer, esto es que para que a los pobres reciban algo más de lo que hoy reciben primero hay que generar una mayor riqueza. En este sentido el ex- presidente y entonces también candidato a su reelección Mauricio Macri dijo al entregar ocho viviendas en el barrio Nueva Esperanza, en Santa Fe, para damnificados por las inundaciones que "pobreza cero" fue solo un slogan de campaña y agregó que el país "necesita 20 años de crecimiento continuo" para "sacar a todos los argentinos de la pobreza". Esta idea no es otra cosa que la reiterada teoría del derrame, esto es que mientras los ricos se quedan con la gran parte de esa mayor riqueza generada por el crecimiento a los pobres le tocaría sólo algo que por supuesto no les alcanza. El mejor ejemplo que demuestra lo contrario es Chile que luego de más de 30 años de crecimiento continuo el pueblo se cansó de esperar y dijo basta. A los ricos se los puede acusar de muchas cosas menos de ser mano suelta. En realidad la pobreza no es otra cosa que la distribución extremadamente desigual de la riqueza ya generada por la población en su conjunto y que los ricos no están dispuestos a ceder absolutamente nada de lo acumulado hasta el presente ni tampoco resignar aunque sea una parte de sus ganancias futuras. Esta puja distributiva explica en gran medida la persistencia de los altos índices de inflación pese a que el dólar está "planchado", las tarifas de los servicios y el precio del combustible están congelados. Lo cierto es que los poderosos grupos concentrados que son los formadores de precios aprovechan del carácter oligopólico de nuestra economía y prefieren apoderarse de la todavía muy lenta e insuficiente recuperación de jubilaciones y salarios pero que significa una importante cantidad de dinero volcada a la demanda mediante aumentos de precios y no tener que invertir en aumentar la producción. Como dice un viejo proverbio el zorro pierde el pelo pero no las mañas, además estos grupos ni siquiera están dispuestos a perder un solo pelo. Resulta fácil adivinar quienes harán todo lo que esté a su alcance para quedarse con el deseable crecimiento de nuestra economía.

