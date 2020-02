La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Vecinos, organizaciones animalistas y funcionarios buscan la reconversión del Zoológico de Luján







Será a partir de un plan que encabezará la Defensoría del Pueblo junto a la Secretaría de Medioambiente de la Nación y el Municipio de Luján, mediante el cual se fijarán los puntos para delinear el futuro plan de reconversión. Además, las autoridades del zoológico se comprometieron a hacer una contrapropuesta. La Plata, 07 Feb (InfoGEI).- El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, analizó ante el intendente de Luján, Leonardo Boto, y el dueño del Zoológico, Jorge Semino, el estado en que se encuentra el lugar y expresó la necesidad de llevar adelante una reconversión urgente de ese parque o pedir su cierre definitivo en el caso de que no haya avances. Según pudo saber InfoGEI, la intervención del Defensor del Pueblo llegó luego de los reiterados reclamos de los vecinos y como respuesta a una petición creada en change.org por la organización Animalista Independiente Argentina, que reunió más de 320.000 firmas. "Estamos totalmente en contra de la existencia de los zoológicos y los ámbitos de encierro para animales. El diálogo para avanzar en la reconversión se tiene que basar en esta premisa, y entender a los animales como personas no humanas sintientes para eliminar todo tipo de sufrimiento", sostuvo Lorenzino. Luego de la reunión se dio a conocer que se comenzó a diagramar un esquema para avanzar hacia la reconversión. Desde la Defensoría detallaron que "se definió elaborar un documento con estándares de cumplimiento y medidas inminentes para comenzar este proceso". "Se trata de un plan que encabezará la Defensoría junto a la Secretaría de Medioambiente de la Nación y el Municipio de Luján, mediante el cual se fijarán los puntos para delinear el futuro plan de reconversión. En función de esto, las autoridades del zoológico se comprometieron a hacer una contrapropuesta que será revisada y a la que se le fijarán metas de cumplimiento", describieron. Entre las medidas que se difundieron están la individualización de los animales que actualmente viven en el zoológico, un informe sobre las castraciones llevadas adelante y que no continúe la reproducción de los animales de ese zoo. En el lugar viven más de 100 animales, entre ellos 74 leones y gran cantidad de tigres, y una de las denuncias principales de vecinos, asociaciones y proteccionistas es que en el zoológico se "dopa" a los animales para que los visitantes puedan ingresar, tocarlos y sacarse fotos. (InfoGEI) Mg



Imagen ilustrativa



Vecinos, organizaciones animalistas y funcionarios buscan la reconversión del Zoológico de Luján

