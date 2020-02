La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Mono 3 - Energía del Sábado 08/02/2020 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip











El Mono nos viene a traer la alegría, la diversión, nos ayuda a eliminar la tristeza, el enojo y a liberar tensiones. Rige los tiempos terrestres y cósmicos. KIN 211 - MONO 3 GUIADO POR EL ÁGUILA. DIA 2 SELI - LUNA 8. Mono 3, es día portal cósmico, la energía se multiplica por 13, lo que hace que esta energía esté muy potenciada hoy y toda la trecena El Mono nos pide flexibilidad para poder sacar todas las emociones nocivas de nuestra vida y soltar. PERDONANDO. El Mono nos viene a aportar risa, disfrute, optimismo, inocencia, sano fluir sexual, para que desde ahí nos asistamos para salir de esta batidora emocional lo mejor parado posibles. Es la Luna, la que nos va a tener ciclotímicos, tristes, llorones, si no estamos en eje, bien armónicos, por eso el Mono, nos asiste para reír a carcajadas aunque por momentos sintamos que no hay de que reírse. La verdad que con las cosas que vienen pasando en Argentina, decir que es un día para reírse a carcajadas no es algo que pueda incluir a gran parte de la población, el Mono también tiene su parte negativa. Con la energía del otro bando va a ser un día de queja total. Nada nos va a venir bien. Día para maldecir, putear y estar con caras de culo, sintiendo que todo está mal. Día para flexibilizar, estar flexibles para no quebrar, no colapsar. Si le metemos onda y recuperamos el eje, es un día para liberar tensiones, salir de la rigidez mental, de los bloqueos emotivos, salir de la rutina, empezar a hacer pequeños cambios para poder avanzar. Hoy dispongámonos a estar de buen humor, alegres, chistosos. Suelten los prejuicios, ábranse a creer, confiar, sean sinceros y espontáneos que así la vida se debe tomar. Sean creativos, no caigan en el aburrimiento. Nada de reclamos, ni presiones, a reír que la risa libera y sana. Buen sábado potenciado x 13 para todos!! IN LAK ECH! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

