Efemérides del día de la fecha: 8 de febrero

HISTÓRICA CHILENA DE ENZO FRANCESCOLI ANTE LA SELECCIÓN POLACA Transcurría el año 1986 cuando River se enfrentó contra la selección polaca en un histórico partido por la Copa de Verano disputada en Mar del Plata; los europeos eran un rival desafiante considerando que finalizaron terceros en el Mundial de España 1982 gracias a su juego dinámico y eficaz en el campo de juego. No obstante, la suerte le había guiñado a "El Millonario" provocando que dos figuras polacas, Jozef Mlynarcyk y Zbigniew Boniek, no pudieran asistir por órdenes de los clubes en los que jugaban. El marcador fue abierto por "Beto" Alonso a los 37 minutos del primer tiempo dándole una victoria parcial a los locales que se esfumó a los 3 minutos del segundo tiempo con un gol de Dariusz Dziekanowski de tiro libre. Apenas unos minutos después, Enzo Francescoli volvió a poner en ventaja al "Millo" hasta que Dziekanowski, Roman Wojzinski y Andrzej Buncol hundieron a River dejando el marcador 4 a 2. A menos de 10 minutos del final, Francescoli y Ramón Centurión empataron el partido que terminó con la victoria de "La Banda" 5 a 4 cuando "Beto" Alonso metió la pelota al área y Óscar Ruggeri la bajó para Francescoli que, con una magistral chilena, fulminó el arco polaco. FALLECE LUIS ALBERTO SPINETTA Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero del año 1950 en Buenos Aires. Influenciado por los tangos entonados por su padre, Luis empezó a cantar a los 4 años en reuniones familiares y, con el correr del tiempo, aprendió sus primeros acordes de guitarra que complementaron sus primeras composiciones: "me divertía imitando cantantes, copiando sonidos. Por eso la música nació en mí antes que las palabras." Luego de debutar en los programas televisivos "Escala Musical" y "La Pandilla One and Two", compuso "Plegaria para un niño dormido" y "Barro tal vez" a los 15 años; dos años después, fundó junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García "Almendra", una de las bandas más trascendentes y representativas del rock argentino, que debutó en el año 1969 con el emblemático disco "Almendra I" y, al año siguiente, lanzó "Almendra II"; en éstos se destacaban las canciones "Muchacha (ojos de papel)", "Ana no duerme", "Lo elefantes" y "Rutas argentinas." Tras la disolución de "Almendra" en el año 1971, "El Flaco" sacó su primer disco solista, "Spinettalandia y sus amigos", el cual contaba con la colaboración de "Pappo", Miguel Abuelo y "Pomo" Lorenzo; ese mismo año, formó la banda "Pescado Rabioso" con la que lanzó los álbumes "Desatormentándonos" (1972) y "Pescado 2" (1973): "con ´Pescado´ intenté romper la ternura y el eje sensible de ´Almendra´ […] Creo que fue una etapa medio punk." Después de la separación de la banda y el lanzamiento del disco solista "Artaud" formó "Invisible" y grabó los discos "Invisible" (1974), "Durazno sangrando" (1975) y "El jardín de los presentes" (1976): "mi actuación como solista es comodín; la uso cuando quiero. Me da tranquilidad espiritual pero si es mucha me aburro. Por eso necesito un grupo. Quizás la gente me quiere ver solo pero yo no." Luego del disco "A 18´del sol", grabado con "Banda Spinetta", retornó con "Almendra" a los escenarios en el año 1979 y al año siguiente fundó "Spinetta Jade." Con ésta última grabó los discos "Alma de diamante" (1980), "Los niños que escriben en el cielo" (1981), "Bajo Belgrano" (1983) y "Madre en años luz" (1984); asimismo realizó el memorable recital en el Estadio Obras Sanitarias con "Serú Girán", llevado a cabo para terminar con las habladurías que posicionaban a "El Flaco" y a Charly García como enemigos: "gracias, eso fue todo. Sin camelos, sin demagogias, esto quiere decir que algo de unión hay." Por otra parte, su trabajo solista quedó plasmado en "Kamikaze" (1982), "Mondo di cromo" (1983), "La La La" (1986), "Pan" (2005) y "Un mañana" (2008), entre otros tantos discos. Falleció a los 62 años, a causa de cáncer de pulmón, en el año 2012 en Buenos Aires. MICK JAGGER LANZA "WANDERING SPIRIT" Un día como hoy en el año 1993, Mick Jagger lanzaba su tercer disco solista: "Wandering Spirit." Luego del éxito de los discos, "She´s the Boss" (1985) y "Primitive Cool" (1987), el cantante británico empezó la grabación de su próximo trabajo mezclando canciones de rock, canciones influenciadas por el góspel y canciones de R&B apoyado por los demás "Stones": "estaba muy relajado con este disco. No hubo ambiente hostil. El resto de los Stones trabajó en sus trabajos solistas. […] En el proceso de escribir mi disco hubo un par de canciones en las que dije: ´Eso va a sonar genial con los Stones´ así que no las usaré." Entre las canciones del mismo se encuentran "Sweet thing", "Don´t tear me up", "Angel in my heart" y "Wired all night".



Efemérides del día de la fecha: 8 de febrero

