La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Automovilismo:

Karting; Mario Martínez analiza un posible regreso







El excampeón de la categoría PAKO evalúa volver a la competencia en Kart Plus. Cuando se lo escucha hablar del mundo del karting, todo hace pensar que el excampeón de la categoría PAKO está evaluando un regreso a la alta competencia. Es que Mario Martínez, representante de Zárate, nunca dejó de tener esa necesidad que poseen todos aquellos pilotos que alguna vez llegaron a correr. El karting, ubicado en un lugar estratégico de su taller, es el primer disparador. Ya tener el vehículo respalda el pensamiento de ocupar una butaca en algo que le dio sus mejores momentos en este deporte. Si bien intentó hacer algo con los chasis del TC Regional, eso solo quedó en el intento, porque además supo que no era lo de él. "Marito" ya comenzó a transitar de alguna manera esos trámites que van abriendo la puerta para el regreso. Por ejemplo, ese interés por saber cuándo llega el micro de Salud a nuestra zona para la licencia médica, La charla con su amigo Rafael Chávez para definir y encarar este nuevo proyecto marcan tendencia y, quizás, el impulsor más decisivo que por ahí aun no alcanzó a evaluar es sus ganas de que su hijo lo puede ver correr para también acercarlo a este mundo del deporte motor para saber si se entusiasma con seguir los pasos de su padre. Las ganas están por estos días y como lo muestra la foto que ilustra esta nota, "Marito" se sienta a pensar cómo seguirá este posible retorno que, de concretarse, dejó entrever que puede ser en la Kart Plus, donde cuenta con gente amiga y los presupuestos son más acotados.



EL PILOTO DE ZÁRATE EVALÚA SU REGRESO.



Automovilismo:

Karting; Mario Martínez analiza un posible regreso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar