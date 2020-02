La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Liga Campanense:

Se pone en marcha la Copa FIOBA Interligas







Participarán seis equipos de nuestra ciudad. Hoy debutan Las Campanas, Las Praderas y San Felipe. Se juega en series de eliminación, a partido y revancha. Este fin de semana comenzará la Copa FIOBA Interligas, un certamen que disputarán ocho equipos de la Liga Campanense, que se medirán mano a mano con conjunto del sur del conurbano bonaerense y La Plata. En la primera fase habrá ocho series a partidos de ida y vuelta. Los enfrentamientos serán: Deportivo San Felipe vs San Carlos de La Plata; Atlético Las Praderas vs Martínez Moreno de Esteban Echeverría; Defensores de La Esperanza vs Don Orione de Claypole; Atlético Las Campanas vs Inter de Florencio Varela; Otamendi FC vs Villariño de José C. Paz; y Mega Juniors vs Real Sociedad de Florencio Varela. Hoy sábado estarán debutando Atlético Las Campanas (jugará como local desde las 17.00), Atlético Las Praderas (recibirá en su cancha a Martínez Moreno desde las 17.00) y Deportivo San Felipe (será local en cancha de Otamendi y también jugará desde las 17.00). "Cuando comenzó la temporada 2019 habíamos anunciado que íbamos a tener varios cupos en certámenes regionales. Finalmente, en la Copa Federación Norte nos dieron solamente tres, por lo que nos juntamos con otros clubes para conformar esta Copa FIOBA Interligas que le permitirá a los equipos de nuestra ciudad medirse con equipos de otras ligas", contó Matías Silva, Presidente de la Liga Campanense.



CON NUEVA CAMISETA, OTAMENDI SERÁ UNO DE LOS PROTAGONISTAS DEL CERTAMEN. DEBUTA MAÑANA COMO LOCAL FRENTE A VILLARIÑO DE JOSÉ C. PAZ.

#LigaCampanense Seis equipos participarán de la Copa FIOBA Interligas. Hoy debutan: Deportivo San Felipe vs San Carlos de La Plata; Atlético Las Praderas vs Martínez Moreno de Esteban Echeverría; y Atlético Las Campanas vs Inter de Florencio Varela. pic.twitter.com/umz9VHauMm — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 8, 2020

Liga Campanense:

Se pone en marcha la Copa FIOBA Interligas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar