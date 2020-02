La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Liga de Veteranos:

El pasado sábado se disputó la tercera fecha y esta noche será el turno de la cuarta. El Torneo Nocturno 2020 de la Liga de Veteranos de Campana cuenta con la participación de 34 equipos divididos en 11 zonas. Y el pasado sábado culminó la primera rueda de la primera fase con la disputa de la tercera fecha. En tanto, hoy se desarrollará la cuarta jornada, que marcará el inicio de la segunda rueda, camino ya a definir los 16 equipos que clasificarán a los Octavos de Final. El resumen del campeonato después de la tercera fecha y en la previa a la cuarta es el siguiente: ZONA 1 -Fecha 3: El Defe 1 – 9 de Julio 0. Gol: Gustavo Ferulano (DEFE). -Posiciones: 1) El Defe, 6 puntos; 2) 9 de Julio, 3 puntos; 3) Sportivo Pioneros, 0 puntos. -Fecha 4: 9 de Julio vs Sportivo Pioneros (20.15 en San Jacinto). ZONA 2 -Fecha 3: San Luis 4 – Metegol 2. Goles: Hugo Machena -2-, Martín Monteagudo y Guillermo Liz (SL); Daniel Hornus y Silvio Aguirre (MET). -Posiciones: 1) Metegol, San Luis y Kilmes FC, 3 puntos. -Fecha 4: San Luis vs Kilmes FC (22.45 en Las Campanas). ZONA 3 -Fecha 3: Leones Azules 0 – Campana FC 0. -Posiciones: 1) Campana FC, 4 puntos; 2) La Josefa, 3 puntos; 3) Leones Azules, 1 punto. -Fecha 4: Campana FC vs La Josefa (19.00 en Las Campanas). ZONA 4 -Fecha 3: El Pino 3 – Norte FC 0. Goles: Damián Pereyra, Manuel Villarreal y Ricardo Hernández (EP). -Posiciones: 1) El Pino, 6 puntos; 2) Albizola FC, 3 puntos; 3) Norte FC, 0 punto. -Fecha 4: El Pino vs Albizola FC (22.45 en Del Pino). ZONA 5 -Fecha 3: El 70 5 – El Regreso 0. Goles: Caseres Santacruz (2), Marcelo Safores, Baltasar Priz y Javier González (El70). -Posiciones: 1) El 70, Las Campanas y El Regreso, 3 puntos. -Fecha 4: El Regreso vs Las Campanas (21.30 en Las Campanas). ZONA 6 -Fecha 3: Amigos de Raúl 3 – CASLA 1. Goles: Néstor Torres (2) y Rubén Martínez (AdR); Oscar Gauta (CASLA). -Posiciones: 1) Amigos de Raúl, 6 puntos; 2) San Cayetano, 3 puntos; 3) CASLA, 0 puntos. -Fecha 4: Amigos de Raúl vs San Cayetano (20.15 en Del Pino). ZONA 7 -Fecha 3: Los Pumas 1 – Paraná 0. Gol: Juan Sánchez (LP). -Posiciones: 1) Los Pumas, 6 puntos; 2) Paraná, 3 puntos; 3) Puerto Nuevo, 0 puntos. -Fecha 4: Los Pumas vs Puerto Nuevo (21.30 en San Jacinto). ZONA 8 -Fecha 3: San Jacinto 3 – Las Praderas 1. Goles: Diego Millán (2) y Cristian Sottile (SJ); Demetrio Molina (LP). -Posiciones: 1) San Jacinto, Las Palmas y Las Praderas, 3 puntos. -Fecha 4: Las Praderas vs Las Palmas (21.30 en Del Pino). ZONA 9 -Fecha 3: Sportivo Laziale 1 – Unión Entre Ríos 0. Gol: Juan Barrios (LAZ). -Posiciones: 1) Sportivo Laziale, 6 puntos; 2) Unión Entre Ríos y Mega Juniors, 1 punto. -Fecha 4: Mega Juniors vs Sportivo Laziale (19.00 en San Jacinto). ZONA 10 -Fecha 3: El Buen Toque 2 – Naranja 2. Goles: Pedro López -2- (EBT) y Silivio Lamelza -2- (NAR) / Deportivo San Felipe 2 – Barrio Valentini 1. Goles: Mariano Giménez y Walter Vallejos (DSF); Fernando Ferreyra (BV). -Posiciones: 1) Deportivo San Felipe, 7 puntos; 2) Barrio Valentini, 4 puntos; 3) Naranja, 3 puntos; 4) El Buen Toque, 1 punto. -Fecha 4: Naranja vs Deportivo San Felipe (19.00 en Del Pino) y El Buen Toque vs Barrio Valentini (20.15 en Las Campanas). ZONA 11 -Fecha 3: Meta Guacha 1 – Amigos de Zárate 1. Goles: Hugo Guidi (MG); Diego Gentilezza (AdZ). -Posiciones: 1) Amigos de Zárate, 4 puntos; 2) La Esperanza, 3 puntos; 3) Meta Guacha, 1 punto. -Fecha 4: Amigos de Zárate vs La Esperanza (22.45 en San Jacinto).

