Edición del sábado, 08/feb/2020 Copa Federación Norte:

Hoy se disputarán cuatro partidos. La Josefa y Defensores de La Esperanza juegan mañana. En tanto, Las Campanas quedará libre. La cuarta fecha de la Copa Federación Norte 2020 marcará el inicio de la segunda rueda de la fase de grupos de este certamen que cuenta con la participación de 22 equipos de la región. La jornada comenzará hoy con cuatro partidos, pero sin presencia campanense, dado que La Josefa y Defensores de La Esperanza jugarán mañana, mientras que Atlético Las Campanas quedará libre este fin de semana. Los resultados, posiciones y próximos partidos de cada una de las zonas de esta primera fase son: ZONA A -Fecha 3: River Plate de Chacabuco 4-0 9 de Julio de Chacabuco; y Racing de Chacabuco 1-0 Villa Italia de Salto. -Posiciones: 1) River Plate de Chacabuco, 7 puntos; 2) 9 de Julio de Chacabuco, 6 puntos; 3) Racing de Chacabuco, 4 puntos; 4) Villa Italia de Salto, 0 puntos. -Fecha 4: Racing de Chacabuco vs 9 de Julio de Chacabuco (sábado 19.00) y Villa Italia de Salto vs River Plate de Chacabuco (domingo 17.45). ZONA B -Fecha 3: Sportivo Barracas de Colón 1-1 CUSA de Salto y River Plate de Pergamino 1-5 Sport de Salto. -Posiciones: 1) Sportivo Barracas de Colón, 7 puntos; 2) Sport de Salto, 6 puntos; 3) CUSA de Salto, 4 puntos; 4) River Plate de Pergamino, 0 puntos. -Fecha 4: River Plate de Pergamino vs CUSA de Salto (sábado 17.45) y Sport de Salto vs Sportivo Barracas de Colón (domingo 20.45). ZONA C -Fecha 3: Independencia de San Pedro 0-1 Paraná de San Pedro y Ferroviarios de Zárate 0-3 Banfield de San Pedro. -Posiciones: 1) Paraná de San Pedro y Banfield de San Pedro, 7 puntos; 3) Independencia de San Pedro y Ferroviarios de Zárate, 1 punto. -Fecha 4: Ferroviarios vs Paraná (sábado 20.00) y Banfield vs Independencia (domingo 17.45). ZONA D -Fecha 3: Belgrano de Zárate 2-1 Lima FC y Fundición de Baradero 3-0 La Josefa. -Posiciones: 1) Fundición de Baradero y Belgrano de Zárate, 7 puntos; 3) Lima FC y La Josefa, 1 punto. -Fecha 4: La Josefa vs Belgrano (domingo 18.00) y Fundición vs Lima FC (domingo 19.30). ZONA E -Fecha 3: Central Buenos Aires 2-2 Defensores de La Esperanza. -Posiciones: 1) Defensores de La Esperanza, 4 puntos; 2) SAPA de Marcos Paz, 3 puntos; 3) Central Buenos Aires de Zárate, 1 punto. -Fecha 4: SAPA de Marcos Paz vs La Esperanza (domingo 18.00). ZONA F -Fecha 3: Atlético Las Campanas 1-0 Maipú de Zárate. -Posiciones: 1) Atlético Las Campanas, 4 puntos; 2) Estrada de Zárate, 2 puntos; 3) Maipú de Zárate, 1 punto. -Fecha 4: Estrada vs Maipú (sábado 18.00). Libre: Atlético Las Campanas.

